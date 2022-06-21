Рубль обновил максимум с июня 2015г к доллару, уверенно растет к евро при подготовке к налоговым платежам месяца

Москва. 21 июня. Доллар США немного подрос, евро, напротив, немного снизился на "Московской бирже" на старте торгов вторника, рубль продемонстрировал стабильность к бивалютной корзине в первую минуту сессии в ожидании новых драйверов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 55,64-55,8 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 55,7775 руб./$1 (+14,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 58,7025 руб./EUR1 (-14,5 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,59 коп. к уровню закрытия 20 июня, до 57,09 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,52 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,78 коп. ниже официального курса.

Через несколько минут доллар развернулся вниз и обновил минимум с июня 2015 года. Курс доллара США составил 54,995 руб./$1 в 10:09 МСК, что на 63,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар опустился ниже 55 руб./$1 впервые с 26 июня 2015 года. Евро стоил 57,82 руб./EUR1, подешевев на 1,025 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 81,05 копейки - до 56,27 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после относительно спокойного открытия торговой сессии рубль развернулся вверх к доллару и существенно ускорил темпы роста к евро, рубль обновил многолетние максимумы в паре с американской валютой на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых платежей июня.

Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, кроме того, рынок продолжает анализировать заявления российских властей относительно дальнейшей финансовой политики, сделанные в ходе Петербургского международного экономического форума.

Механизм, позволяющий в условиях плавающего курса обеспечивать его достаточную стабильность, в текущих условиях почти не работает, правительству и ЦБ нужно переосмыслить экономические механизмы последних лет, поставив во главу угла рост, для которого важен и оптимальный курс рубля, заявил в интервью "Интерфаксу" первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на площадке Петербургского международного экономического форума. Тема переукрепившегося рубля была одной из основных на макроэкономических сессиях ПМЭФ-2022.

По словам Белоусова, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в консенсусном мнении в 70-80 рублей, и нужно как можно быстрее возвращаться к нему. "Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах", - ответил он на вопрос, имеет ли право на существование дискуссия о пересмотре подхода к денежно-кредитной политике, включая такой радикальный шаг, как переход к таргетированию рубля, а не инфляции.

ЦБ РФ встал на защиту принципов инфляционного таргетирования, переход от него к управлению курсом рубля приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики, заявил в понедельник зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Любые идеи, связанные с таргетированием курса, в случае их реализации неизбежно приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики", - сказал Заботкин.

Нефтяной рынок демонстрирует подъем утром во вторник, восстанавливаясь после обвала на прошлой неделе на фоне опасений нехватки предложения топлива на глобальном рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК во вторник составляет $114,96 за баррель, что на 0,73% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,86 за баррель, что на 1,73% выше итогового значения пятницы. В понедельник торги WTI не проводились в связи с праздником в США.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 9,2%.

Цены на нефть поддерживаются опасениями насчет предложения, спровоцированными сокращением поставок топлива из России и неспособностью стран ОПЕК нарастить добычу до целевых уровней, пишет Trading Economics. Тем временем мировой спрос на нефть восстанавливается от спада, вызванного пандемией коронавируса.

С другой стороны, активный подъем процентных ставок ведущими центробанками мира также вызывает тревогу у участников нефтяного рынка, так как это может замедлить рост глобальной экономики.