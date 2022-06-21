Цены рублевых корпбондов во вторник могут подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 21 июня. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые биржи США накануне не работали в связи праздничным днем (День освобождения от рабства).

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах во вторник, исключение составляет китайский индикатор Shanghai Composite. Между тем на рынках сохраняются опасения по поводу рецессии в мировой экономике. Инвесторы опасаются, что усилия американского и европейского центробанков по замедлению инфляции, находящейся на максимуме за 40 лет, могут стать препятствием для роста мировой экономики. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 1,93%. Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск опустился на 0,2%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 1,5%.

Hang Seng находится вблизи максимального значения за две недели и повышается в течение третьих торгов подряд, поддержку индикатору оказывают сообщения о том, что президент США Джо Байден рассматривает возможность отмены ряда пошлин в отношении Китая, чтобы справиться с растущей инфляцией. Трейдеры также оптимистично отреагировали на сообщения о том, что китайский застройщик China Evergrande обнародует предварительный план реструктуризации до конца следующего месяца, что соответствует первоначальному крайнему сроку.

В свою очередь нефтяной рынок демонстрирует подъем утром во вторник, восстанавливаясь после обвала на прошлой неделе на фоне опасений нехватки предложения топлива на глобальном рынке. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:28 мск во вторник составила $114,96 за баррель, что на 0,73% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник контракт подорожал на $2,01 - до $114,13 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $109,86 за баррель, что на 1,73% выше итогового значения пятницы. В понедельник торги WTI не проводились в связи с праздником в США. По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 9,2%.

Цены на нефть поддерживаются опасениями насчет предложения, спровоцированными сокращением поставок топлива из России и неспособностью стран ОПЕК нарастить добычу до целевых уровней, пишет Trading Economics. Тем временем мировой спрос на нефть восстанавливается от спада, вызванного пандемией коронавируса. С другой стороны, активный подъем процентных ставок ведущими центробанками мира также вызывает тревогу у участников нефтяного рынка, так как это может замедлить рост глобальной экономики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,324 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,426 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 июня вырос всего на 0,01% по отношению к пятнице и составил 107,35 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (18-20 июня) 0,07%, поднявшись до 778,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-13" (+0,75%), "Газпромбанк БО-17" (+0,5%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,49%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1P-19" (-0,93%), "Сегежа Групп-001P-01R" (-0,46%) и "Сегежа Групп-002P-01R" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РЕСО-лизинг" разместило 15% выпуска облигаций серии БО-П-14 на 300 млн рублей. Компания 18 июня 2021 года начала размещение трехлетнего выпуска бондов серии БО-П-14 объемом 2 млрд рублей. Ставка 1-36-го купонов была установлена на уровне 7,5% годовых, купоны ежемесячные.

ВТБ (MOEX: VTBR) 22 июня планирует начать размещение выпуска годовых облигаций серии Б-1-132 объемом 5 млрд рублей. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 8,85% годовых.

АО "Холдинговая компания "Эволюция"" 23 июня начнет размещение 7-летнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 150-й календарный день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14 купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%. "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) зарегистрировала облигации ХК "Эволюция" 8 октября 2021 года. Облигации будут размещаться по открытой подписке.

АО "Управляющая компания "ОРГ"" 27 июня начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения станет 91-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. УК "ОРГ" 10 июня открыла книгу заявок на дебютный выпуск бондов серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Облигации будут размещены по открытой подписке. Компания установила ставку 1-7 купонов выпуска на уровне 14% годовых. Бонды будут размещены в рамках программы облигаций компании объемом до 10 млрд рублей. В рамках 7-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 3 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.