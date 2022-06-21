Рубль может укрепиться до 55 руб./$1 во вторник - Sber CIB

Рубль может укрепиться до уровня 55 руб./$1 на торгах во вторник, полагают аналитики Sber CIB.

"Рубль укрепился в понедельник, но обороты торгов были минимальными за месяц. Таким образом, пока нельзя сказать, что укрепление рубля было связано с активными продажами валюты экспортерами. Считаем, что этот фактор еще проявится в ближайшие дни", - отмечают в инвестбанке.

Центр внимания участников нефтяного рынка - дефицит предложения нефти и нефтепродуктов, а не опасения насчет рецессии, считают в Sber CIB. По мнению экспертов, во вторник котировки нефти марки Brent удержатся около текущих уровней.

Доходности ОФЗ в понедельник изменились разнонаправленно, констатируют аналитики: на участке кривой до 3 лет повысились на 2-5 б.п., в сегменте длиннее 3 лет, наоборот, снизились. Торговая активность осталась низкой. "Скорее всего, такая ситуация сохранится и во вторник. Дальнейшему снижению доходностей ОФЗ могут поспособствовать данные по недельной инфляции, которые выйдут в среду вечером", - отмечают в инвестбанке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.