Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в еврозоне и США:

- Баланс счета текущих операций в еврозоне за апрель;

- Индекс национальной деловой активности за май от ФРБ Чикаго;

- Продажи на вторичном рынке жилья в США за май.

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