Потенциал укрепления рубля к 50-53 руб./$1 в ближайшей перспективе сохраняется - BCS Express

Потенциал укрепления рубля к уровням 50-53 руб./$1 в ближайшей перспективе сохраняется, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Курс пары USD/RUB начал неделю с обновления минимумов последних лет. Важный момент - укрепление рубля происходит на относительно невысоких оборотах валютного рынка. То есть даже при отсутствии значительного навеса предложения валюты со стороны экспортеров импорта на текущих уровнях явно недостаточно, чтобы сбалансировать курс. В связи с этим делаю вывод, что риски сползания USD/RUB, например в сторону 50-53 руб./$1, в ближайшей перспективе сохраняются", - указывает аналитик инвестиционной компании.

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