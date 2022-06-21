Возможно укрепление рубля до 53-55 руб./$1 на торгах во вторник - ПСБ

Возможно укрепление рубля до уровней 53-55 руб./$1 на торгах во вторник, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Пара доллар/рубль преодолела важный уровень поддержки в районе майских минимумов, устремившись устанавливать новые рекорды. Мы ожидаем, что во вторник курс доллара может продолжить свое снижение в сторону минимумов середины июня 2015 года - диапазон 53-55 руб./$1. Отметим, что технически потенциал укрепления рубля на данный момент усиливается", - указывает эксперт ПСБ.

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