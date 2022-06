Рынок нефти демонстрирует рост

Фондовые рынки стран АТР преимущественно повышаются на торгах во вторник. Нефтяной рынок демонстрирует подъем утром во вторник.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах во вторник, исключение составляет китайский индикатор Shanghai Composite.

Между тем на рынках сохраняются опасения по поводу рецессии в мировой экономике. Инвесторы опасаются, что усилия американского и европейского центробанков по замедлению инфляции, находящейся на максимуме за 40 лет, могут стать препятствием для роста мировой экономики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:27 мск увеличился на 2,4%.

В число лидеров роста котировок входят акции медиакомпании CyberAgent Inc. (+6,5%), химической компании Showa Denko K.K. (+6,4%) и горнодобывающей Tokai Carbon Co. Ltd. (+5,7%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group дорожают на 3,3%, акции производителя потребительской электроники Sony - на 4,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск опустился на 0,2%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 1,5%.

Hang Seng находится вблизи максимального значения за две недели и повышается в течение третьих торгов подряд, поддержку индикатору оказывают сообщения о том, что президент США Джо Байден рассматривает возможность отмены ряда пошлин в отношении Китая, чтобы справиться с растущей инфляцией.

Трейдеры также оптимистично отреагировали на сообщения о том, что китайский застройщик China Evergrande обнародует предварительный план реструктуризации до конца следующего месяца, что соответствует первоначальному крайнему сроку.

В лидерах роста находятся акции Alibaba Health Information Technology Ltd. (+10,3%), Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+5,1%) и Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (+4,5%).

Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 1%.

Рыночная стоимость автопроизводителя Hyundai Motor выросла на 1,8%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,3%.

Глава Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил во вторник, что не ждет рецессии в стране в ближайшие годы. Отвечая на вопросы после выступления перед бизнес-сообществом, он отметил, что уровень безработицы в Австралии находится на минимуме почти за 50 лет.

Акции крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. укрепились на 1,5% и 2,2% соответственно.

Нефтяной рынок демонстрирует подъем утром во вторник, восстанавливаясь после обвала на прошлой неделе на фоне опасений нехватки предложения топлива на глобальном рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $115,24 за баррель, что на $1,11 (0,97%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник контракт подорожал на $2,01 - до $114,13 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,16 за баррель, что на $2,17 (2,01%) выше итогового значения пятницы. В понедельник торги WTI не проводились в связи с праздником в США.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 9,2%.

Цены на нефть поддерживаются опасениями насчет предложения, спровоцированными сокращением поставок топлива из России и неспособностью стран ОПЕК нарастить добычу до целевых уровней, пишет Trading Economics. Тем временем мировой спрос на нефть восстанавливается от спада, вызванного пандемией коронавируса.

С другой стороны, активный подъем процентных ставок ведущими центробанками мира также вызывает тревогу у участников нефтяного рынка, так как это может замедлить рост глобальной экономики.

Основатель сингапурской Vanda Insights Вандана Хари отмечает, что, несмотря на опасения в отношении перспектив мировой экономики, проблема снижения предложения нефти на мировом рынке сохранится, пока продолжается российско-украинский конфликт.