Рынок акций РФ начнет торги во вторник с роста - "Алго Капитал"

Российский рынок акций начнет торговую сессию во вторник с прироста в пределах 0,2-1,5% по индексу Мосбиржи (в диапазоне 2410-2440 пунктов), внутри дня не исключен подъем в район 2430-2450 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Ближайшие поддержки для индекса - уровни 2400, 2380 пунктов, значимые сопротивления - отметки 2450, 2470 пунктов, указывает Манжос.

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