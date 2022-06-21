Индекс Мосбиржи может уйти выше 2450п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может уйти выше уровня в 2450 пунктов на торгах во вторник, ближайшие перспективы российского фондового рынка позитивны, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

Также эксперт отмечает, что "лучше рынка" во вторник могут оказаться акции финансовых компаний, а также других внутренних секторов.

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