Вероятно боковое движение котировок нефти в ближайшие недели - BCS Express

Вероятно боковое движение котировок нефти марки Brent в ближайшие недели, рынок ищет баланс между двумя ключевыми драйверами, говорится в комментарии экспертов BCS Express.

"Рынок нефти ищет баланс между двумя ключевыми драйверами. Первый - дефицит поставок, обусловленный недоинвестированием в добычу и политическим давлением на Россию со стороны стран Запада. Второй - тревожные перспективы для спроса из-за роста процентных ставок и замедления мировой экономики. В таких условиях мы можем увидеть преимущественно боковое движение по нефтяным контрактам в ближайшие недели. На текущий момент можно обозначить торговый диапазон $112-120 за баррель нефти марки Brent, но более точные границы могут сформироваться позднее, - указывают аналитики инвестиционной компании. - В понедельник нефтяные контракты показали умеренно позитивную динамику, частично восстановившись после пятничного провала. Утром вторника стоимость фьючерсов на нефть марки Brent вновь поднимаются выше уровня $115 за баррель, что снижает вероятность повторной волны снижения, хотя и не снимает ее полностью".

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