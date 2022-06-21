Рубль сохраняет шансы на укрепление до 55 руб./$1 и ниже 58 руб./EUR1 в июне - "Открытие Инвестиции"

Рубль сохраняет шансы на укрепление до уровня 55 руб./$1 и ниже 58 руб./EUR1 в июне, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Крепкий рубль являлся одной из ключевых тем в рамках дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме. Излишне крепкий рубль не нравится никому, но пока не восстановится импорт, решить эту проблему будет затруднительно (решение, в частности, предполагает дальнейшее снижение ключевой ставки). В рамках июньского налогового периода мы ожидаем, что рубль сохраняет возможность укрепиться до 55 руб./$1 и ниже 58 руб./EUR1", - отмечает аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.