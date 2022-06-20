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20 июня 2022 года 19:53

Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с НОВАТЭКом, индекс Мосбиржи превысил 2400п

Москва. 20 июня. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения фондовых настроений в Европе и попыток коррекции нефти вверх после падения, индекс Мосбиржи обновил максимум с конца мая и превысил рубеж 2400 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (+11,7%), индекс РТС обновил максимум за 4 месяца.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2404,4 пункта (+2,1%), индекс РТС - 1357,63 пункта (+3,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 6,5%.

Доллар просел до 55,75 рубля (-0,66 рубля).

Кроме "НОВАТЭКа" подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+6,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+6% и +5,4% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+5,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+4,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,9%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,8%), "Московской биржи" (+2,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,6%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Падение российской экономики в 2022 году может оказаться существенно менее глубоким, чем в действующем прогнозе Минэкономразвития (7,8% - ИФ), заявил в интервью "Интерфаксу" первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на площадке Петербургского международного экономического форума. В 2023 году, по его мнению, динамика экономики будет около нуля, возможно незначительное снижение из-за высокой базы I квартала 2022 года.

ВТБ планирует сохранить присутствие на банковских рынках Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая и Индии, рассказал в интервью "Интерфаксу" глава ВТБ Андрей Костин.

Потенциальные сроки переноса некоторых проектов ПАО "Россети" на фоне сложностей с оборудованием могут достигать года, но об отмене речи не идет, сообщил журналистам глава компании Андрей Рюмин в кулуарах ПМЭФ.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Евгений Линчик, рынок акций в понедельник уверенно вырос. Старт торгов китайскими ценными бумагами на "СПБ Бирже" (SPB: SPBE) с первичным листингом на Гонконгской бирже, заканчивающиеся 3-месячные депозиты и снижение ключевой ставки ЦБ РФ способствуют высвобождению и притоку ликвидности от частных инвесторов на фондовый рынок в среднесрочной перспективе.

На текущей неделе основное внимание игроков будет приковано к заявлениям председателей Центробанков. Нефть Brent остается выше $112 за баррель - дефицит поставок, растущий сезонный спрос на топливо и прошедший откат котировок могут выступить драйверами для новых покупок сырья. В среднесрочной перспективе сдерживающими факторами спроса на рынке нефти выступают замедление глобального экономического роста на фоне ужесточения денежно-кредитной политики рядом центробанков и возможный рост предложения, полагает Линчик.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, бумаги девелоперов отыгрывали предложение президента РФ по снижению льготной ставки по ипотеке с 9% до 7%, акции производителей удобрений дорожали в свете заявлений главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возможности для стран свободно покупать удобрения и продовольствие из России. Также на рынке приветствовали заявления руководителей некоторых госкомпаний о возможностях ведения бизнеса в изменившихся геополитических условиях. Сдерживающим фактором для роста индекса МосБиржи выступило укрепление рубля.

Во вторник, с учетом улучшения общерыночного сантимента и высокого уровня сырьевых цен, не исключено продолжение роста рынка акций РФ. "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) проведет во вторник годовое собрание акционеров, новости могут вызвать заметные локальные ценовые движения в бумагах НК. Индекс МосБиржи во вторник будет формироваться в пределах 2300-2425 пунктов, полагает Бахтин.

По мнению ведущего аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, рынок акций РФ вырос на фоне отсутствия ярких негативных новостей, индекс МосБиржи смог завершить день выше отметки 2400 пунктов, тем самым вернувшись к уровням конца мая.

Наибольший вклад в рост индекса внесли раллировавшие бумаги "НОВАТЭКа" после ряда позитивных заявлений главы компании на прошедшем ПМЭФ-22, а также появившийся информации о том, что Saudi Aramco может выкупить долю Total Energies (Франция) в проекте "Артик СПГ 2". Пользовались спросом акции сталелитейных компаний, а также "Распадской" (MOEX: RASP). Каких-либо значимых новостей не было, поэтому рост скорее связан с техническими факторами - акции компаний постепенно восстанавливаются после обвала в начале июня. Акции "Акрона" вновь раллирировали, практически восстановившись после месячного отката. В понедельник стало известно, что структуры главного акционера сократили долю в компании ниже 41%, что позволит снизить потенциальные санкционные риски.

Во вторник рынок акций РФ может закрепиться выше 2400 пунктов по индексу МосБиржи, а в случае коррекции индекс может вернуться в область 2340-2370 пунктов, полагает Головинов.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, давление на настроения инвесторов продолжают оказывать ожидания дальнейшего быстрого ужесточения монетарной политики ФРС для борьбы с разогнавшейся инфляцией, которая в данный момент является главным врагом американских финансовых властей. В пятницу Пауэлл подтвердил, что его ведомство "четко нацелено" на возврат инфляции к 2%, считает это одной из своих основных задач. А в выходные инфляцию в США "неприемлемо высокой" назвала глава Минфина США Джанет Йеллен. По ее словам, рост цен, вероятно, замедлится в ближайшие месяцы, однако проинфляционные факторы "вряд ли исчезнут в одночасье". Участники рынков опасаются, что решительные меры ФРС и других мировых центробанков в плане ужесточения ДКП продолжат отрицательно сказываться на глобальном экономическом росте и могут спровоцировать рецессию в мировой экономике.

Пауэлл в среду и четверг выступит с докладом о денежно-кредитной политике в Сенате и Палате представителей США. Кроме того, в четверг ФРС опубликует результаты ежегодного стресс-тестирования крупнейших американских банков.

Рынок акций РФ возобновил повышение в понедельник, поддержку акциям оказывает стабилизация конъюнктуры на мировых фондовых площадках после слабой прошлой недели, а также заявление первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что спад ВВП РФ в 2022 году может оказаться намного мягче текущих прогнозов и составить 3-5%.

Индекс МосБиржи на дневном графике поднялся к верхней границе локального симметричного треугольника, рядом с которой также проходит 50-дневная скользящая средняя. Если данные линии будут пробиты, откроется пространство для дальнейшего подъема со среднесрочной целью в районе 2800 пунктов, считает Додонов.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei снизился на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,04%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,6-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,1%).

Народный банк КНР (НБК, центробанк) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,7% годовых. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,45% годовых после снижения ее на 15 базисных пунктов месяцем ранее.

Большинство аналитиков ожидали сохранения размера LPR, сообщают Trading Economics и MarketWatch, поскольку на прошлой неделе НБК также принял решение оставить неизменной ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на уровне 2,85% годовых.

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник скорректировались вверх после падения на прошлой неделе из-за опасений, что быстрое ужесточение монетарной политики Федрезервом спровоцирует рецессию в экономике США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $113,51 за баррель (+0,3% и -5,6% в пятницу), июльская цена WTI - $110,07 за баррель (+0,5% и -6,8% в пятницу).

По итогам недели Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 9,2%. До этого Brent показывала подъем по итогам четырех недель подряд, WTI - семи.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила в выходные, что спрос на бензин в стране продолжит расти, вероятность сохранения высоких цен остается. Июньский прогноз Минэнерго США предполагает, что цены на бензин в стране в третьем квартале составят в среднем $4,27 за галлон. По словам Грэнхольм, этот прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения в результате мировых событий, например, если Европа прекратит закупки российской нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции Росбанка (MOEX: ROSB) (+9%, до 114 рублей), "Акрона" (+8,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+8,7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+8,6%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+8,1%), "Распадской" (+7,8%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+6,1%), бумаги "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+5,9%).

Акции "Росбанка" обновили максимум с конца мая и торговались вблизи выставленной "Интерросом" оферты миноритариям банка (115 рублей за бумагу).

Росбанк до мая этого года принадлежал французской Societe Generale, однако после решения группы уйти из России сменил собственника. Им стала компания "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина, которая и основала банк в 1998 году.

В понедельник "Интеррос капитал" опубликовал условия оферты: компания планирует выкупить 483 тыс. акций по цене 115 рублей за ценную бумагу. Таким образом, на выкуп может быть направлено 55 млн рублей. Срок принятия обязательного предложения составит 80 дней с момента его получения.

Структуры Вячеслава Кантора сократили долю в ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) до 40,85%, следует из материалов эмитента. В рамках нескольких сделок 45,1% акций "Акрона" были переданы в доверительное управление менеджменту компании.

Выросли также акции девелоперов: ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (MOEX: INGR) (+3,4%), "ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+1,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,5%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+0,3%).

Подешевели после отсечки на бирже дивидендов бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (-7,6%, до 48,11 рубля; дивиденды за 2021 год - 4,5 рубля на акцию), также просели акции ПАО "СПБ Биржа" (-3%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2%), акции En+ (MOEX: ENPG) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 34,23 млрд рублей (из них 8,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,62 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,08 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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