Курс доллара может пробить уровень поддержки 56 руб./$1 и пойти к 50 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"

Курс доллара может пробить уровень поддержки 56 руб./$1 и пойти к 50 руб./$1, полагает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Укрепление рубля продолжается на фоне отсутствия спроса на валюту со стороны импортёров. К этому всему добавились валютные ограничения со стороны российских банков в отношении клиентов. Банки буквально вынуждают клиентов продавать валюту за счёт ввода комиссий за хранение и валютные переводы. Кроме этого, появились риски ввода санкций на НКЦ (через которую проводятся расчеты по валютным торгам) - об этих опасениях сказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Скоро начнётся налоговый период, которой окажет дополнительную поддержку российскому рублю. В связи с этим вырастает вероятность того, что курс доллара может пробить уровень поддержки в районе 56 руб./$1 и пойти к 50 руб./$1", - пишет эксперт инвесткомпании.

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