Рынок акций РФ постепенно обретает поддержку - "Солид Брокер"

Российский рынок постепенно нащупывает поддержку, и шансы на его дальнейший рост повышаются, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Мы больше не видим панических продаж и затяжных падений. Даже ситуация с АДР и ГДР постепенно выправляется. Индекс РТС обновляет локальные максимумы и не только за счет укрепления рубля, но и за счет роста акций. На прошлой неделе локомотивом индекса был Газпром, на этой неделе оживление пошло и по другим бумагам. Но будет ли в дальнейшем рост? Мы считаем, что шансов много, особенно после некоторых комментариев на прошедшем ПМЭФ", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Во-первых, ЦБ уже вернул ключевую ставку на докризисный уровень и, судя по риторике финансового блока правительства, снижение будет продолжено на каждом следующем заседании, уверены аналитики. К концу года ставка, по их мнению, может прийти к 7%. Это спровоцирует большое количество новых размещений облигаций (ряд размещений мы будем рекомендовать в telegram-канале), улучшение условий для бизнеса, а также дает большой импульс для экономического роста, что несомненно отразится на рынке акций.

"Во-вторых, на фоне отсутствия западной ликвидности отечественные инвесторы могут помочь российскому рынку, - полагают стратеги "Солид Брокер". - Ставки по депозитам стремительно снижаются, а дивидендные доходности по многим бумагам остаются очень высокими. Это неминуемо приведет к перетоку денег на фондовый рынок".

В-третьих, впереди дивидендный сезон и много рекордных выплат (в том числе по "Газпрому"), что, на взгляд аналитиков инвесткомпании, привносит на рынок ликвидность извне. Таким образом, те же дивиденды "Газпрома" могут тонким слоем распределиться по всему рынку, что легко вызовет рост из-за понизившегося доступного free-float рынка, считают в "Солид Брокер".

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