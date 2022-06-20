Акции Merck, Bristol-Myers Squibb, IBM, Intel и Citigroup интересны для долгосрочных покупок - BCS Express

Акции компаний Merck & Co., Bristol-Myers Squibb, International Business Machines (IBM), Intel Corp. и Citigroup Inc. могут быть интересны инвесторам в настоящее время для формирования долгосрочных позиций, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Коррекция широкого рынка в США привела к тому, что отдельные "фишки" оказались недооцененными. Для формирования долгосрочных покупок с удержанием более года на рынке можно сейчас рассмотреть ограниченное количество бумаг с формированием части позиции. Из сектора здравоохранения можно обратить внимание на Merck и Bristol-Myers Squibb. Их препараты для терапии онкологических заболеваний Keytryda и Opdivo будут одними из главных блокбастеров в фарминдустрии на ближайшие годы. Целью для роста котировок у Merck может быть диапазон $95-98 за штуку, а у Bristol-Myers - $82-84, - указывает аналитик инвесткомпании в обзоре. - В технологическом секторе ввиду текущей макросреды можно рассмотреть IBM c целью $149-151 за штуку, а с учетом будущей перспективы стоит следить за Intel. Из крупных банков котировки бумаг Citigroup упали до уровней, где можно начать рассматривать формирование части долгосрочной позиции. Первой целью может быть уровень $56-58 за штуку".

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