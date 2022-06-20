"Финам" рекомендует держать акции Kuaishou Technology с прогнозной ценой HKD92,15

"Финам" рекомендует держать акции Kuaishou Technology с прогнозной стоимостью 92,15 гонконгского доллара (HKD) на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11,2% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Бизнес Kuaishou по результатам 1К22 оказался достаточно устойчив к ухудшению макроэкономической обстановки и локдауну, квартальная выручка показала прирост на 24% г/г. За последние полтора месяца котировки акций эмитента показали внушительный рост, порядка 50%, значительно опередив широкий рынок, но все еще сохраняют умеренный потенциал. Kuaishou, которая провела IPO весной 2021 года, пока еще не так сильно известна среди частных инвесторов, но уже входит в портфели крупных фондов. Компания определенно попадет в спектр интересов зарубежных инвесторов, которые постепенно возвращаются на китайский рынок", - отмечает в обзоре эксперт Ксения Лапшина.

Kuaishou Technology - китайская технологическая компания, разработчик развлекательных приложений для создания, просмотра и стриминга видеоконтента, проведения прямых трансляций, социального общения и взаимодействия с брендами.

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