Акции Chevron, ConocoPhillips, Devon Energy и EOG Resources интересны для краткосрочных вложений - BCS Express

Акции Chevron Corp., ConocoPhillips, Devon Energy и EOG Resources могут быть интересны инвесторам в настоящее время для краткосрочных вложений, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Коррекция широкого рынка в США привела к тому, что отдельные акции оказались недооцененными. Что касается покупок с расчетом на краткосрочное удержание, то с высокой вероятностью можно ожидать отскок в ближайшее время в бумагах энергетического сектора. Рассмотреть можно как крупных представителей сектора, например Chevron и ConocoPhillips, так и компании с небольшой капитализацией, например Devon и EOG, - указывает аналитик в комментарии. - От американского рынка акций в целом стоит ожидать в ближайшее время формирования отскока, но говорить о глобальном развороте пока преждевременно".

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