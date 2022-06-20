"Финам" повысил рекомендацию для акций HCA Healthcare до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость в $231,9 за штуку на май 2023 года, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, для этих бумаг была сохранена экспертами.

"HCA Healthcare в разгар пандемии коронавируса показал достойную динамику финансовых показателей и сыграл важную роль в спасении жизней заразившихся американцев. Усилившееся инфляционное давление и снижение темпов госпитализаций с COVID-19 оказали неблагоприятное влияние на финансовые результаты и прогнозы HCA, но не стоит забывать, что речь идет об активе из "защитного" нецикличного сегмента, а такие вложения в нынешних геополитических и экономических реалиях очень актуальны для включения в инвестиционные портфели на долгосрочный горизонт", - отмечает в обзоре ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

HCA Healthcare - один из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США, в первую очередь стационарного лечения пациентов.

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