Вероятны дальнейшие попытки укрепления рубля на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"

Вероятны дальнейшие попытки укрепления рубля по отношению к доллару США на текущей неделе на фоне достаточно мощной поддержки начала периода налоговых платежей, считает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

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