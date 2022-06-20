Рубль отыграл утренние потери и уверенно растет к доллару и евро на фоне подготовки к пику налоговых выплат июня

Москва. 20 июня. Доллар США и евро растеряли весь утренний рост и активно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат июня.

Курс доллара США составил 55,68 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 73 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 58,37 руб./EUR1, подешевев на 49,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 62,4 копейки - до 56,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх и уверенно растет к доллару и евро на дневных торгах после непродолжительного снижения утром в понедельник. Поддержку котировкам оказывает повышенный спрос со стороны компаний-экспортеров на рублевую ликвидность при подготовке к пику налоговых выплат июня.

Дискуссия о переходе к таргетированию рубля, а не инфляции в данный момент носит экспертный характер, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президенты РФ Дмитрий Песков. "В данном случае я не буду ничего отвечать. Это экспертная дискуссия. Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать", - сказал Песков.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на площадке Петербургского международного экономического форума сказал "Интерфаксу", что механизм, позволяющий в условиях плавающего курса обеспечивать его достаточную стабильность, в текущих условиях почти не работает. По словам Белоусова, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в консенсусном мнении в 70-80 рублей, и нужно как можно быстрее возвращаться к нему.

"Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах", - ответил он на вопрос, имеет ли право на существование дискуссия о пересмотре подхода к денежно-кредитной политике, включая такой радикальный шаг, как переход к таргетированию рубля, а не инфляции.

"И связана она с осознанием простого противоречия. У нас действительно сейчас образовалось активное сальдо по текущим операциям. И если раньше это сальдо по текущим операциям уравновешивалось оттоком капитала, то сегодня отток капитала ограничен. Это хорошо или плохо? С точки зрения текущей политики плавающего рубля - это плохо, потому что рубль переукрепляется, а с точки зрения баланса сбережений и инвестиций - это хорошо. Отсюда дебаты. У нас образуется в стране инвестиционный ресурс, нам надо сейчас его грамотно использовать. Собственно, над чем работает сейчас правительство под руководством председателя по прямому указанию президента", - сказал Белоусов.

Начиная с 2015 г. был сформирован механизм, который позволял в условиях плавающего рубля обеспечивать его достаточную стабильность, хотя волатильность рубля после перехода к плавающему курсу и возросла, отметил Белоусов. "Ключевым элементом этого механизма было, как известно, бюджетное правило, которое в силу просто автоматических процедур, установленных на нормативном уровне, позволяло балансировать обменный курс рубля в определенных диапазонах. Причем не эмиссионным способом - это очень важно. У Банка России расширялись возможности управления эмиссией, и, соответственно, это являлось одним из краеугольных камней таргетирования инфляции, к которой Банк России перешел в последние семь лет. Сегодня этот механизм практически испарился, перестал работать. Связано это с блокировкой резервов Банка России и с автоматической, в силу этого, приостановкой или отменой бюджетного правила", - пояснил Белоусов целесообразность обсуждения выработки нового механизма.

"В этих условиях, конечно, нам нужно (нам - я имею в виду и правительству, и Банку России, поскольку мы совместно несем ответственность за денежно-кредитную политику) переосмыслить эти процессы. Но любое переосмысление надо проводить, имея в виду общую цель - ради чего? Вот этот вопрос - ради чего, зачем? - он является ключевым. В данном случае я считаю, что ответом на главный вопрос - зачем? - является создание условий для развития, создание условий для инвестиций и роста производства, в формате и внутреннего рынка, и экспорта. Если брать текущую повестку, то это прежде всего увеличение внутреннего спроса. Если с этой целью, с этой задачей все согласны, то тогда у нас есть пространство для совместной выработки нового механизма, в котором найдется место и равновесному курсу", - сказал Белоусов.

"В рамках Петербургского международного экономического форума первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что оптимальный курс национальной валюты должен находиться на уровне 70-80 рублей за доллар. Впрочем, пока никакой реакции со стороны рубля на эти слова не наблюдается, что, по сути, неудивительно, учитывая апатичность "россиянина" к послаблению мер валютного контроля и укрепление доллара на мировой арене. В любом случае этот комментарий сигнализирует о готовности властей к совместной работе над корректировкой курса, которая уже по факту все же окажет соответствующее влияние на нашу валюту", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Главным событием в начале понедельника стали комментарии первого вице-премьера Андрея Белоусова. По его словам, рубль избыточно укрепился, и правительство РФ работает над тем, чтобы вернуть его в диапазон 70-80 за доллар. По мнению Андрея Белоусова, оптимальный уровень ключевой ставки ЦБ находится в пределах 5-6%. Впрочем, на этой неделе экспортеры могут начать продавать иностранную валюту активнее, т.к. до конца июня им предстоит выплатить 1 трлн рублей налогов и дивидендов. В этих условиях российская валюта сегодня может по крайней мере вернуться к отметке 56 за доллар. Также мы полагаем, что значительное превышение предложения валюты над спросом поможет рублю достичь отметок 50 за доллар и 50 за евро к концу июня. В то же время в США сегодня выходной", - отмечает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Цены на нефть перешли к небольшому росту в понедельник после резкого падения в пятницу из-за повышения опасений рынка, что быстрое ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) спровоцирует рецессию в экономике США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 МСК в понедельник составляет $113,62 за баррель, что на 0,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,32 за баррель, что на 0,69% выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подешевела на 5,6%, а по итогам недели - на 7,3%, WTI - соответственно на 6,8% и 9,2%. До этого Brent показывала подъем по итогам четырех недель подряд, WTI - семи.

По данным Bloomberg, Китай в прошлом месяце импортировал рекордные 8,42 млн тонн российской нефти - на 55% больше, чем годом ранее.

Тем временем, Ливия увеличила добычу до 800 тыс. баррелей в сутки, хотя еще недавно министерство энергетики страны заявляло, что производство нефти составляет лишь 100-200 тыс. б/с. Рост добычи в Ливии показывает, что сбои поставок со стороны стран ОПЕК будут менее существенными, чем ожидалось.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила в выходные, что спрос на бензин в стране продолжит расти, и вероятность сохранения высоких цен остается.

Июньский прогноз Минэнерго США предполагает, что цены на бензин в стране в третьем квартале составят в среднем $4,27 за галлон. По словам Грэнхольм, этот прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения в результате мировых событий, например, если Европа прекратит закупки российской нефти.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 9,46% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 9,62% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 12 б.п. - до 9,84% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 7 б.п. - до 9,87% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 9 б.п. - до 9,98% годовых.