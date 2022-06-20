"Финам" повысил рекомендацию для акций "НОВАТЭКа" до "лучше рынка", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"С момента нашей рекомендации "на уровне рынка" от 19 апреля котировки акций "НОВАТЭКа" снизились на 16%, а падение от максимумов марта составляет уже более 40%. Снижение, конечно, связано с санкциями на поставку оборудования для производства СПГ, что ставит под вопрос стратегию развития компании. Однако на фоне такого падения акций и аномально высоких цен на углеводороды, по нашим оценкам, текущая капитализация эмитента соответствует стоимости уже действующих проектов и фактически не закладывает возможность развития. При этом представители компании заявляют о том, что планы по "Арктик СПГ 2" остаются актуальными, хотя и вероятна задержка. Кроме того, текущий бизнес компании выглядит сильно за счет возможности оперативно перенаправлять объемы на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и аномально высоких цен на СПГ, - указывает в обзоре эксперт Сергей Кауфман. - Это, по нашим оценкам, позволит акциям "НОВАТЭКа" по итогам года принести инвесторам 12% дивидендной доходности - значительно больше, чем в предыдущие годы".

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