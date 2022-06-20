Цена нефти может подняться до $115-118/барр. в понедельник - "Фридом Финанс"

Цена нефти марки Brent может подняться до $115-118 за баррель в течение торговой сессии понедельника в рамках технической коррекции, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Котировки нефти марки Brent корректируются вверх в понедельник без какого-либо информационного повода. Повышения волатильности при этом в течение торгов не ожидается, так как в США праздничный выходной день. Полагаем, что до конца дня нефтяные цены поднимутся до $115-118 за баррель в рамках технической коррекции", - пишут эксперты в комментарии.

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