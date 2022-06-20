"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Полюса", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева.

"Полюс перекупает у Highland Gold Mining проект Чульбаткан, сумма сделки предварительно составит $140 млн. Предполагаемые издержки добычи (AISC) составят $580 на унцию, что на 31% ниже, чем в среднем у "Полюса". Содержание золота в запасах составляет 1,6 г/т, что примерно соответствует средним текущим содержаниям в руде "Полюса". Однако данный актив для начала добычи потребует значительные капитальные вложения, которые предыдущий владелец, Kinross, оценивал в $560 млн и дополнительно $95 млн на непредвиденные расходы. Таким образом капитальные затраты "Полюса" вырастут в среднем на 14% в год", - указывает аналитик.

По его мнению, расходы на приобретение не скажутся на EBITDA и соответственно на дивидендах. Прогнозируемый на 2022г FCF снизится на 18% за счёт приобретения актива и капитальных вложений. FCF с 2023 по 2025 годы снизится на 9% за счёт возросших капитальных затрат.

"Приобретение данного актива является долгосрочной инвестицией и обеспечит "Полюс" высокомаржинальным доходом в течение 7 лет, - считает Жигалев. - Однако на данный момент сохраняются вопросы по поводу выплаты дивидендов, а также общая макроэкономическая неопределённость. Мы считаем, что компания на данный момент торгуется рядом со своей справедливой оценкой, и сохраняем рекомендацию "держать" с целевой ценой 11020 руб.".

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