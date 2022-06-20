Покупка нового золоторудного месторождения позитивна для Полюса - Sber CIB

Покупка нового золоторудного месторождения позитивна для "Полюса", считают аналитики Sber CIB.

"Полюс приобрёл у Highland Gold 100% проекта по разработке нового месторождения Чульбаткан за $140 млн. Highland Gold сама недавно выкупила этот проект у Kinross Gold. Вероятные запасы месторождения оцениваются в 3 млн унций золота. Мы считаем параметры этого проекта привлекательными: на месторождении Чульбаткан довольно высокое содержание золота при низкой себестоимости. Kinross Gold в 2021 году оценивала совокупные денежные затраты на этом месторождении в $580 на унцию, тогда как аналогичный показатель для всех активов "Полюса" в 2021г был на уровне $715 на унцию", - пишут эксперты инвестбанка.

По их мнению, если исходить из объёма производства около 0,3 млн унций в год, проект Чульбаткан может повысить добычу компании более чем на 10% в 2026г. Kinross Gold планировала получить первую партию золота с месторождения в конце 2025г, но теперь сроки могут сдвинуться.

"Эта сделка - позитивное событие для "Полюса" с учётом её довольно привлекательной стоимости. Для сравнения, в 2019г Kinross Gold приобрела Чульбаткан у небольшой добывающей компании N-Mining за $283 млн", - указывают в Sber CIB.

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