"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 14,2 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целевой ценой 14,2 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,5%, стоп-приказ: 11,9 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты полагают, что диверсифицированный портфель активов позволяет АФК "Система" рассчитывать на хорошие финансовые показатели в 2022г, несмотря на потрясения, с которыми столкнулась российская экономика. Список включает активы защитного сектора здравоохранения ("Медси"), бенефициаров продовольственного кризиса (агрохолдинг "Степь"), а также компаний, которые избежали западных санкций и продолжают стабильную операционную деятельность ("Сегежа Групп").

"С технической точки зрения цена акции оттолкнулась от локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 14,20 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 11,90 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,78", - пишут аналитики "Финама".

АФК "Система" - российская публичная финансовая корпорация, которая инвестирует в различные отрасли экономики России и других стран.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.