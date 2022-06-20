Возможно смещение курса рубля в диапазон 50-55 руб./$1 в ближайшие недели - "Локо-Инвест"

Возможно смещение курса рубля в диапазон 50-55 руб./$1 в ближайшие недели, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью Интерфаксу заявил, что дискуссия о таргетировании курса рубля вместо таргетирования инфляции уже идет на экспертном и ведомственном уровне ввиду "переукрепления" рубля из-за отсутствия прежнего механизма (бюджетное правила, БП) его стабилизации, оптимальным является курс 70-80 руб./$1. Активная дискуссия о "справедливом" курсе рубля демонстрирует обеспокоенность его текущим уровнем из-за влияния на бюджет и промышленность, конкурирующую с импортом, а также эффективность и плюсы БП (действовавшего с 2017г) в виде более предсказуемой и менее волатильной динамики курса и инфляции", - пишет эксперт.

По мнению Полевого, слова о возможном таргетировании курса рубля выглядят странно, учитывая замороженные резервы и отсутствие эффективного механизма контроля над курсом, и провозглашенный властями курс на "девалютизацию" экономики (стимулирующий продажу валюты и рост рубля). При невозможности валютных интервенций остановить чрезмерный рост рубля могут лишь меры, стимулирующие спрос/импорт и/или ограничивающие экспорт, но калибровать их с точки зрения влияния на курс будет сложно, уверен аналитик.

"Оценивать оптимальный курс без указания внешних/внутренних условий не совсем корректно. Эффективных инструментов влияния на курс у властей сейчас нет (за исключением разрешения на выход нерезидентов, но он вряд ли политически возможен), поэтому сохраняем свой прогноз смещения курса рубля в диапазон 50-55 руб./$1 в ближайшие недели. К концу года курс может быть слабее, но более вероятным пока выглядит диапазон 60-70 руб./$1, нежели 70-80 руб./$1", - прогнозирует Полевой.

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