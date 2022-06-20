BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ГидроМашСервис БО-03, РЕСО Лизинг БО-П-11, О''''КЕЙ 001Р-02, Брусника финанс 001Р-02 и АФК Система 001Р-19, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Премии за риск в корпоративном сегменте на прошлой неделе отскакивали во всех категориях, за исключением High Yield. Индекс High Yield G-Spread от Cbonds за неделю снизился почти на 50 б.п. против сопоставимого роста по индексу широкого рынка. Возможно, это связано с тем, что в погоне за доходностью инвесторы становятся более толерантны к риску. Такое явление характерно для поздних периодов снижения ставок. Вероятно, G-спреды в High-Yield будут волатильными в ближайшее время и будут следовать за рыночными настроениями. Малейшее ухудшение сентимента может развернуть тенденцию к снижению риск-премий в сегменте", - пишут эксперты инвесткомпании.

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