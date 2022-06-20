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20 июня 2022 года 13:15
Выручка Adobe может вырасти на 15% в перспективе 5 лет - "Открытие Инвестиции"
Выручка Adobe Inc. может вырасти на 15% в перспективе 5 лет, полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Иван Авсейко. "Adobe представил сильные результаты во II кв., побив консенсус-прогноз аналитиков, - отмечает эксперт. - Операционная модель "по подписке" (SaaS) продолжает поддерживать стабильный рост благодаря попутному структурному тренду перехода к цифровым технологиям, поскольку современная онлайн-экономика работает на инструментах и платформах Adobe, предназначенных для творчества креативных профессионалов и электронного документооборота". Несмотря на неопределенную макроэкономическую среду, руководство по-прежнему предполагает, что растущая потребность в цифровом контенте будет продолжать стимулировать рост бизнеса, подчеркивает Авсейко. "Adobe предлагает критически важные продукты, которые обслуживают постоянно растущую базу клиентов, позволяя компании масштабироваться и поступательно наращивать денежный поток. Мы оцениваем, что видение и лидерство в сегменте креативного ПО в совокупности с большой и лояльной клиентской базой обеспечат компании рост выручки около 15% в течение следующих 5 лет с ежегодным улучшением маржи, что приведет к более высоким темпам роста FCF, прибыли и, соответственно, цены акций", - пишет аналитик "Открытие Инвестиции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ADOBE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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