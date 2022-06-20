Доходность нового выпуска бондов Белуга Групп должна предлагать премию к ОФЗ порядка 200 б. п. - Инвестбанк Синара

Доходность новых 5-летних облигаций "Белуга Групп" серии БО-П05 должна предлагать премию к ОФЗ порядка 200 б. п., полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Белуга Групп" планирует в конце июня - начале июля разместить облигации серии БО-П05 на сумму 5 млрд руб. сроком обращения 5 лет. По бумагам предусмотрена амортизация в размере 25% в даты выплат 8-го и 9-го купонов. Индикатив по ставке купона пока не был озвучен. "Белуга Групп" - один из лидирующих российских производителей ликероводочной продукции. В обращении находятся три выпуска компании, которые торгуются с доходностями 9,9-10,3% годовых или с премией к кривой ОФЗ 90-130 б.п., что с учетом кредитного рейтинга компании выглядит слишком низко в сравнении с бумагами компаний с аналогичными рейтингами. На наш взгляд, доходность нового выпуска должна предлагать премию к ОФЗ порядка 200 б. п.", - пишет эксперт банка.

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