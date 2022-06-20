Рубль сохраняет вероятность ухода ниже 55,7 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары USD/RUB сохраняет вероятность ухода ниже уровня 55,7 руб./$1 в ближайшее время, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Умеренное давление на рубль могут оказывать мировые цены на нефть, что может сдерживать курс пары USD/RUB от существенного снижения в ближайшие дни. Впрочем, во второй половине текущей недели рубль, вероятно, перейдет к более заметному укреплению на фоне приближающегося налогового периода, в рамках которого компании-экспортеры будут продавать валюту для подготовки к уплате налогов. На этом фоне у пары USD/RUB сохраняется потенциал к движению ниже 55,7 руб./$1 и обновлению очередного минимума с начала 2018 года", - указывают эксперты.

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