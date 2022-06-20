Инвесторам стоит обратить внимание на акции OGE Energy, Spire и Evergy - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний коммунального сектора США, в частности, на OGE Energy, Spire и Evergy, говорится в материале BCS Express.

"Коммунальный сектор - одна из классических инвестиционных идей на период беспокойного рынка, - отмечает аналитик Валерий Емельянов. - Спрос на энергию во всех ее видах остается стабильным даже в кризис. С января акции коммунальщиков по динамике в среднем на 15% лучше индекса S&P 500, при этом компании продолжают платить повышенные дивиденды. Средняя доходность в секторе - около 3%. Из топ-20 наиболее доходных коммунальных бумаг, торгуемых на СПБ Бирже, можно выделить три: генерирующую компанию OGE Energy, газово-распределительную сеть Spire и широко диверсифицированного поставщика электричества Evergy".

OGE Energy - наименее рискованная из всех с доходностью выше 4% годовых, указывает эксперт. Компания распределяет всего 34% чистой прибыли. В портфеле у нее много носителей: от угля до солнечных панелей.

"Достойна внимания компания Spire, во-первых, коэффициент выплат меньше средней по отрасли (ниже 70%), во-вторых, акция в плюсе, несмотря на внешний негатив. Компания торгует в основном газом, включая сжиженный (в баллонах), что в нынешних условиях выглядит весьма перспективно", - пишет Емельянов.

На взгляд аналитика, третий интересный кандидат на покупку - Evergy. Тут также очевидно удачное сочетание доходности (3,7%) и умеренной дивидендной нагрузки на прибыль (на выплаты идет 63%). Компания имеет широкий набор мощностей вплоть до атомных станций.

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