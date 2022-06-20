Причин для изменения направления движения индексов Мосбиржи и РТС пока нет - "Русс-Инвест"

Причин для изменения векторов движения основных российских фондовых индексов в настоящее время нет, считает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов.

"Торги на российском фондовом рынке в понедельник снова будут проходить в рамках уже почти привычного широкого коридора, сформированного в течении последнего квартала, и тут нет существенных изменений. Единственное, что можно сказать в отношении текущих значений российских индексов, так это то, что индекс РТС успел подобраться к верхней границе майских колебаний, а индекс Мосбиржи "застрял" в середине своего бокового канала. Новых триггеров к изменению векторов движения основных российских фондовых индикаторов пока нет", - отмечает эксперт в комментарии.

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