Утренний рост рынка акций РФ сдерживается снижением нефти, лидирует НОВАТЭК

Москва. 20 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок, подъем сдерживается слабостью нефти (Brent опустилась к $113 за баррель); индекс Мосбиржи протестировал отметку 2370 пунктов, после чего сдал назад, в росте лидируют бумаги "НОВАТЭКа".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2362,44 пункта (+0,4%, максимум сессии - 2370,69 пункта), индекс РТС - 1317,51 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,2%.

Доллар подрос до 56,53 рубля (+0,12 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+3,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,6%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,2%).

Падение российской экономики в 2022 году может оказаться существенно менее глубоким, чем в действующем прогнозе Минэкономразвития (7,8% - ИФ), заявил в интервью "Интерфаксу" первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на площадке Петербургского международного экономического форума. В 2023 году, по его мнению, динамика экономики будет около нуля, возможно незначительное снижение из-за высокой базы I квартала 2022 года.

ВТБ планирует сохранить присутствие на банковских рынках Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая и Индии, рассказал в интервью "Интерфаксу" глава ВТБ Андрей Костин.

Потенциальные сроки переноса некоторых проектов ПАО "Россети" на фоне сложностей с оборудованием могут достигать года, но об отмене речи не идет, сообщил журналистам глава компании Андрей Рюмин в кулуарах ПМЭФ.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, упавшая нефть сдерживает рост российских акций.

Сейчас нефть осталась главным внешним индикатором, который влияет на настроения отечественных трейдеров. Пока ее динамика плохо поддается прогнозам. С одной стороны, рост инфляции во всем мире и ужесточение денежно-кредитной политики США говорит о неизбежности сокращения темпов роста мировой экономики и снижения спроса на нефть. С другой, добыча нефти в мире практически не растет, европейские санкции в отношении России и проблемы логистики не должны дать нефти сильно упасть.

Из нефтяных бумаг фундаментально наиболее сильно выглядит "Роснефть" (MOEX: ROSN). Также есть надежды на дальнейший рост акций "Газпрома" - в последние дни бумаги концерна сняли краткосрочную перекупленность на сообщениях о резком сокращении поставок газа в Европу. Есть сильные опасения, что рост цен на газ не компенсирует компании снижение выручки из-за уменьшения физических объемов поставок. Однако до отсечки реестра под годовые дивиденды времени остается все меньше, а дивидендная доходность бумаг превышает 16%. В свете роста цен на газ стоит присмотреться также к акциям "НОВАТЭКа" и производителей удобрений.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ утром подрос ввиду отсутствия значимых негативных внешних и внутренних сигналов.

Внешний фон утром в понедельник можно назвать умеренно позитивным - цены на нефть пытаются расти после обвала в пятницу, настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны. Россия, по сообщениям СМИ, в мае стала крупнейшим импортером нефти в Китай, сместив с этого места Саудовскую Аравию.

Одним из ключевых событий недели станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. В понедельник американские биржи закрыты в связи с национальным праздником. В Европе неделя начинается с новостей об очередном ускорении производственной инфляции Германии в мае (с 33,5% до 33,6% г/г), а также с выступлений главы ЕЦБ Кристин Лагард. Во Франции партия президента Макрона не набрала абсолютного большинства голосов на выборах в Национальном собрании, что может способствовать политической неопределенности в стране.

Индекс РТС обновил пик с 21 февраля (1325 пунктов), закрепление выше которого может предвещать движение к 1390 пунктам. Индекс МосБиржи торгуется выше поддержки 2350 пунктов, что говорит о неплохих шансах на тестирование 2400 пунктов. День в целом ожидается спокойным на макроэкономические события, но отметится выступлениями представителей ЕЦБ и ФРС, а также возможными новостями о планах "Газпрома" по деятельности на второе полугодие после проведения совета директоров, отмечает Кожухова.

Главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что на неделе основным фактором для мировых рынков останется оценка инвесторами возможности более активного ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Подъем ставки ФРС на 75 б.п. оказал существенное давление на широкий спектр рисковых активов. Теперь инвесторы будут оценивать возможность аналогичного роста ставки на июльском заседании американского регулятора. Опасения участников торгов связаны с тем, что при траектории ставки, ожидаемой в текущий момент, в Штатах не удастся побороть высокую инфляцию, а значит, ФРС придется более активно повышать ставку.

Снижение нефти может в дальнейшем привести к отступлению индекса МосБиржи в диапазон 2320-2340 пунктов, где наметится консолидация. С технической точки зрения российский рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося треугольника с основанием в виде волны восстановления, продемонстрированной в конце апреля. Выход из данной формации может указать направление дальнейшего среднесрочного движения рынка, считает Зварич.

В США в пятницу выросли индексы S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+1,4%), просел Dow Jones (-0,1%), неделя завершилась снижением индикаторов третий раз подряд.

Волатильность на рынке сохраняется на фоне попыток инвесторов оценить текущий уровень инфляции, ответные меры центробанков и прогнозы для глобальной экономики. Ранее на неделе Федеральная резервная система США подняла ключевую ставку максимальным шагом с 1994 года - на 75 б.п. и дала понять, что намерена продолжить ужесточать монетарную политику самыми быстрыми темпами за десятилетия для борьбы с ростом потребительских цен.

Политика подъема ставок сменила адаптированный во время пандемийного кризиса мягкий курс, который привел к подъему как фондового рынка, так и рынка облигаций. Перспектива дальнейшего повышения ставки в этом году стала причиной, по которой инвесторы приступили к распродаже активов. Кроме того, они обеспокоены, что ужесточение ДКП может вызвать замедление экономического роста.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei снизился на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,04%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).

Народный банк КНР (НБК, центробанк) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,7% годовых. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,45% годовых после снижения ее на 15 базисных пунктов месяцем ранее.

Большинство аналитиков ожидали сохранения размера LPR, сообщают Trading Economics и MarketWatch, поскольку на прошлой неделе НБК также принял решение оставить неизменной ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на уровне 2,85% годовых.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник остаются под давлением продаж из-за опасений, что быстрое ужесточение монетарной политики Федрезервом спровоцирует рецессию в экономике США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $113,08 за баррель (-0,04% и -5,6% в пятницу), июльская цена WTI - $109,73 за баррель (+0,2% и -6,8% в пятницу).

По итогам недели Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 9,2%. До этого Brent показывала подъем по итогам четырех недель подряд, WTI - семи.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила в выходные, что спрос на бензин в стране продолжит расти, вероятность сохранения высоких цен остается. Июньский прогноз Минэнерго США предполагает, что цены на бензин в стране в третьем квартале составят в среднем $4,27 за галлон. По словам Грэнхольм, этот прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения в результате мировых событий, например, если Европа прекратит закупки российской нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции Росбанка (MOEX: ROSB) (+12,6%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+7%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+4,9%), бумаги ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+4,2%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+4%), акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3,7%).

Подешевели после отсечки на бирже дивидендов бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (-7,9%, до 47,94 рубля; дивиденды за 2021 год - 4,5 рубля на акцию), также просели акции ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-2,8%), En+ (MOEX: ENPG) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 4,85 млрд рублей (из них 1,052 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 804,2 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 601,75 млн рублей на акции "НОВАТЭКа").