Котировки нефти сохраняют потенциал восстановления в начале недели - ПСБ

Котировки нефти сохраняют потенциал восстановления в начале недели, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Нефтяные котировки завершили пятничные торги падением: фьючерс на Brent с середины дня подпал под мощную волну фиксации прибыли и потерял по итогам дня 5,6%, не сумев удержаться выше $120/барр., - напоминает эксперт банка. - Несмотря на ощутимый дефицит предложения топлива, способствовали распродажам дальнейшее обострение макроэкономических опасений и уход инвесторов от риска, а также преддверие "длинных" выходных в США. Негатива рынку добавили данные об ускорении инфляции в еврозоне в мае до рекордных 8,1% г/г, а также заявление главы ФРС Дж. Пауэлла о решимости вернуть инфляцию к целевым 2% г/г".

Аналитик отмечает, что в понедельник утром Brent незначительно снижается, но удерживается выше своей 20-дневной средней. Головинов рассчитывает на восстановление котировок в начале недели: движение в нефти накануне выглядит, по его мнению, технически весьма резким, в то время как фундаментальная картина (спрос высок, дисбалансы предложения сохраняются) остается привлекательной.

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