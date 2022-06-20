Потенциал снижения цен на нефть пока не исчерпан - "Велес Капитал"

Потенциал снижения нефтяных котировок пока еще не исчерпан, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки нефти марок Brent и WTI в понедельник пытаются вернуться к повышению, однако потенциал среднесрочной нисходящей коррекции по ценам еще не исчерпан и может увести их в район $110 и $106,50 соответственно в ближайшие сессии", - пишет эксперт в комментарии.

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