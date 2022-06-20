Вероятна стабилизация доходностей ОФЗ вблизи текущих уровней в понедельник - Инвестбанк Синара

Вероятна стабилизация доходностей ОФЗ вблизи текущих уровней в понедельник, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Доходности ОФЗ в пятницу продолжили снижаться на коротком участке кривой, уменьшившись на 5-15 б. п., на среднем и дальнем по итогам дня изменений практически не было. По объемам торгов с небольшим отрывом лидировали бумаги серии 26239 с погашением в июле 2022г, доходность которых за день снизилась на 1 б. п. до 9,55% годовых. В понедельник, наиболее вероятно, рынок продолжит колебаться вокруг пятничных уровней в отсутствие значимых новостей". - отмечает аналитик Александр Афонин.

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