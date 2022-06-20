Рубль может укрепиться до 56 руб./$1 в понедельник - Sber CIB

Курс рубля к доллару США может укрепиться до уровня 56 руб./$1 на торгах в понедельник, так как по мере приближения крупных налоговых выплат экспортеры будут вести себя активнее, считают аналитики Sebr CIB.

"Активность на рынке ОФЗ, скорее всего, будет невысокой до публикации данных по недельной инфляции в среду вечером. В ближайшие недели доходности ОФЗ с фиксированным купоном, вероятно, будут снижаться, поскольку высока вероятность, что ЦБ снова понизит ключевую ставку, кроме того, предстоят крупные погашения", - отмечают эксперты инвестбанка.

Также, по мнению аналитиков Sber CIB, нефть марки Brent может подорожать в понедельник до $116 за баррель, так как в прошедшую пятницу цены упали до уровней, привлекательных для покупок. Свою роль играет и сохраняющийся дефицит нефти и нефтепродуктов.

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