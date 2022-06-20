Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 56-58 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 56-58 руб./$1, а по паре евро/рубль - 58-60 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Курс рубля сохраняет свои позиции, не переходя в более удобный для бюджета высокий торговый коридор, наоборот, незначительно укрепив их на фоне риторики финансовых властей, которые делали словесные интервенции в рамках ПМЭФ, - отмечает эксперт банка. - Причина крепкого курса национальной валюты, как и прежде, кроется в снижении импорта при стабильно высоких экспортных доходах. При этом курс евро укрепился на фоне ожиданий выхода информации по инфляции в еврозоне. Американский доллар, напротив, снизил свои позиции под влиянием негативных новостей по инфляции и слабой статистики по индексу производственной активности в июне, несмотря на увеличение ставки на ФРС на 75 б. п. На фоне отсутствия значимых геополитических новостей участники рынка не ждут высокой волатильности российского рубля. Однако некоторое давление на него может оказать завершение налогового периода".

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