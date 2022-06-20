Вероятно смещение кривой ОФЗ к 8,5% на горизонте месяца - ПСБ

Вероятно смещение кривой ОФЗ к 8,5% годовых на горизонте месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Благодаря данным по недельной дефляции кривая ОФЗ по итогам прошедшей недели сместилась вниз к новым локальным минимумам, констатирует эксперт. При этом на коротком участке кривой движение оказалось более сильным: 10-15 б.п. при снижении доходности до 8,95% годовых; по 7- и 10-летним бумагам доходности снизились на 7-10 б.п., вплотную приблизившись к 9% годовых. В результате, отмечает Грицкевич, кривая ОФЗ предпринимает первые попытки перехода к классической форме, однако средняя часть кривой пока остается выше (9,06% годовых).

"По-прежнему ближайшей целью по доходностям госбумаг остается переход и закрепление в диапазоне 8,5-9% годовых. Инвесторы продолжат внимательно следить за оперативными недельными данными по инфляции, проецируя их на дальнейшие действия ЦБ по ключевой ставке. Продолжаем позитивно смотреть на рынок в ближайшей перспективе: на горизонте месяца ждем смещения кривой ОФЗ к 8,5% годовых. Так, во второй половине июля пройдет очередное заседание ЦБ (22 июля), на котором ставка, скорее всего, вновь будет снижена (от 50 б.п.), а также погашаются ОФЗ на 0,4 трлн руб., большая часть из которых, скорее всего, пойдет обратно в рынок", - указывает аналитик ПСБ.

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