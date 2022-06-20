Главные события недели - Sber CIB

Глава ФРС США Джером Пауэлл в предстоящий четверг выступит перед нижней палатой Конгресса США и может дать новые сигналы о дальнейшей монетарной политики Федрезерва, отмечают аналитики Sber CIB.

20 июня:

- ИЦП в Германии за май;

- Решение Народного банка Китая по базовой кредитной ставке.

21 июня:

- Индекс национальной деловой активности за май от ФРБ Чикаго;

- Баланс счета текущих операций в еврозоне за апрель;

- Продажи на вторичном рынке жилья в США за май.

22 июня:

- ИЦП в России за май;

- Выступление Джерома Пауэлла перед Сенатом США;

- Данные по недельной инфляции в России;

- Решение Чешского национального банка по монетарной политике.

23 июня:

- Индексы PMI в США, Германии и еврозоне за июнь;

- Выступление Джерома Пауэлла перед нижней палатой Конгресса США;

- Баланс счета текущих операций в США за 1К22;

- Решение Центрального банка Турции по монетарной политике.

24 июня:

- Индекс делового климата в Германии за июнь от IFO;

- Данные по продажам на первичном рынке жилья в США за май.

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