Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций завершил последние торги минувшей недели разнонаправленно: индексы S&P и Nasdaq оказались в плюсе, Dow Jones - в минусе. Тем не менее все три индикатора зафиксировали 3 неделю снижения кряду. Волатильность на рынке сохраняется на фоне попыток инвесторов оценить текущий уровень инфляции, ответные меры центробанков и прогнозы для глобальной экономики. Ранее на неделе Федеральная резервная система США подняла ключевую ставку максимальным шагом с 1994 года - на 75 базисных пунктов и дала понять, что намерена продолжить ужесточать монетарную политику самыми быстрыми темпами за десятилетия для борьбы с ростом потребительских цен.

Политика подъема ставок сменила адаптированный во время пандемийного кризиса "мягкий курс", который привел к подъему как фондового рынка, так и рынка облигаций. Перспектива дальнейшего повышения ставки в этом году стала причиной, по которой инвесторы приступили к распродаже активов. Кроме того, они обеспокоены, что ужесточение денежно-кредитной политики может вызвать замедление экономического роста.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл на мероприятии центробанка в пятницу заявил, что главной целью регулятора является возвращение уровня инфляции к 2%-ному уровню. "Я и мои коллеги четко нацелены на возврат инфляции к нашему целевому показателю в 2%, - цитирует Пауэлла агентство Bloomberg. - Приверженность Федрезерва задаче поддерживать ценовую стабильность обеспечивает всеобщее доверие к доллару как к средству сохранения капитала".

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю на негативной ноте. Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,8%. Южнокорейский индекс Kospi упал на 2,6%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,6%. Вместе с тем колебания китайского индекса Shanghai Composite и гонконгского Hang Seng проходят в понедельник вблизи уровней закрытия предыдущего дня. Народный банк КНР (НБК, центробанк) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,7% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также была сохранена на отметке 4,45% годовых после снижения ее на 15 базисных пунктов месяцем ранее.

В свою очередь цены на нефть плавно корректируются вверх в понедельник утром после резкого падения в пятницу, обусловленного ростом опасений рынка, что быстрое ужесточение политики Федеральной резервной системой спровоцирует рецессию в экономике США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в понедельник составила $113,54 за баррель, что на 0,37% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 5,6%, до $113,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $109,86 за баррель, что на 0,27% выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на 6,8%, до $109,56 за баррель.

По итогам недели Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 9,2%. До этого Brent показывала подъем по итогам четырех недель подряд, WTI - семи.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила в выходные, что спрос на бензин в стране продолжит расти, и вероятность сохранения высоких цен остается. Июньский прогноз Минэнерго США предполагает, что цены на бензин в стране в третьем квартале составят в среднем $4,27 за галлон. По словам Грэнхольм, этот прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения в результате мировых событий, например, если Европа прекратит закупки российской нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 3,479 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,528 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 июня вырос на 0,11% по отношению к четвергу и составил 107,35 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,13%, поднявшись до 777,72 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1P-19" (+1,08%), "Европлан-001Р-01" (+0,88%) и "ГТЛК-001Р-13" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "Сегежа Групп-002P-01R" (-0,4%), "РУСАЛ Братск-001Р-01" (-0,29%) и "Альфа-банк-002Р-12" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Интерлизинг" установило ставку 1-го купона 2-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,1% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов - по 25% от номинальной стоимости, купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 17 июня. Техразмещение запланировано на 22 июня.

ПАО "НГК "Славнефть" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 10,15% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 10,54% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 16 июня. Техразмещение запланировано на 24 июня. Облигации будут размещены в рамках второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей.

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (MOEX: MTSS) установило ставку 1-16-го купонов выпуска облигаций серии 001P-21 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,65% годовых. Сбор заявок на облигации сроком обращения 4 года прошел 17 июня. Техразмещение запланировано на 27 июня.

ООО "Антерра" 24 июня начнет размещение дебютного 2-летнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Сбор заявок на выпуск проходил с 10 июня. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18,5% годовых, купоны квартальные. Ранее компания на долговой рынок не выходила.