Сильные движения на рынке акций РФ в понедельник маловероятны - "Алор Брокер"

Сильные движения на российском рынке акций в понедельник маловероятны, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Нефть сейчас остается главным внешним индикатором, который влияет на настроения отечественных трейдеров. Пока ее динамика плохо поддается прогнозам. С одной стороны, рост инфляции во всем мире и ужесточение денежно-кредитной политики США говорит о неизбежности сокращения темпов роста мировой экономики и снижения спроса на нефть. С другой - добыча нефти в мире практически не растет, европейские санкции в отношении России и проблемы логистики не должны дать нефти сильно упасть, - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании. - В целом в понедельник не ждем принципиальных изменений по российскому рынку акций. На снижение активности повлияет и отсутствие торгов акциями в США в связи с выходным".

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