Рубль может продолжить консолидацию в диапазоне 55,5-57,5 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Рубль может продолжить консолидацию в диапазоне 55,5-57,5 руб./$1 на торгах в понедельник, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы ожидаем, что в понедельник курс доллара может продолжить консолидироваться в диапазоне 55,5-57,5 руб./$1. Экспортеры начнут активизироваться, скорее всего, начиная с середины недели, так как период налоговых выплат отодвинут на 27-28 июня, ввиду чего пара доллар/рубль может обновить минимумы 2022 года", - отмечает эксперт в комментарии.

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