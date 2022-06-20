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20 июня 2022 года 09:15

Рынок акций США снизился по итогам 3 недели подряд

S&P и Nasdaq выросли на торгах в пятницу, Dow Jones снизился. Фондовые рынки стран АТР начали неделю на негативной ноте. Цены на нефть стабилизировались в понедельник.

Американский рынок акций завершил последние торги минувшей недели разнонаправленно: индексы S&P и Nasdaq оказались в плюсе, Dow Jones - в минусе. Тем не менее все три индикатора зафиксировали 3 неделю снижения кряду.

Волатильность на рынке сохраняется на фоне попыток инвесторов оценить текущий уровень инфляции, ответные меры центробанков и прогнозы для глобальной экономики. Ранее на неделе Федеральная резервная система США подняла ключевую ставку максимальным шагом с 1994 года - на 75 б.п. и дала понять, что намерена продолжить ужесточать монетарную политику самыми быстрыми темпами за десятилетия для борьбы с ростом потребительских цен.

Политика подъема ставок сменила адаптированный во время пандемийного кризиса мягкий курс, который привел к подъему как фондового рынка, так и рынка облигаций. Перспектива дальнейшего повышения ставки в этом году стала причиной, по которой инвесторы приступили к распродаже активов. Кроме того, они обеспокоены, что ужесточение ДКП может вызвать замедление экономического роста.

"Центробанки, которые долгое время были нашими друзьями, говорят, что нам стоит ожидать много боли, - заявил портфельный менеджер PineBridge Investments Хани Редха. - Показатель инфляции - единственная вещь, которая важна сейчас. Даже замедление роста (экономического - ИФ) не станет достаточной причиной для смены ястребиного настроя ФРС".

Между тем глава Федрезерва Джером Пауэлл на мероприятии Центробанка в пятницу заявил, что главной целью регулятора является возвращение уровня инфляции к 2%-ному уровню. "Я и мои коллеги четко нацелены на возврат инфляции к нашему целевому показателю в 2%, - цитирует Пауэлла агентство Bloomberg. - Приверженность Федрезерва задаче поддерживать ценовую стабильность обеспечивает всеобщее доверие к доллару как к средству сохранения капитала".

Объем промышленного производства в США в мае увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные ФРС. Аналитики агентства Bloomberg, между тем, в среднем прогнозировали более сильный рост показателя - на 0,4%.

В то же время, согласно пересмотренным данным, в апреле объем промышленного производства подскочил на 1,4%, а не на 1,1%, как сообщалось ранее.

Котировки акций Centene Corp. (SPB: CNC), оказывающей услуги в сфере медицинского страхования и обслуживания, опустились на 0,4%. Компания улучшила годовой прогноз для скорректированной прибыли и выручки, а также объявила об увеличении программы обратного выкупа акций на $3 млрд.

Цена бумаг Adobe Inc. (SPB: ADBE), крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для обработки изображений, упала на 1,2%. Несмотря на то, что компания во втором финквартале получила рекордную выручку, она дала разочаровывающие рынок прогнозы на следующий квартал и на весь фингод.

Капитализация Allegiant Travel Co. (SPB: ALGT) поднялась на 2,6%, несмотря на то, что авиакомпания ухудшила прогноз для роста выручки в текущем квартале из-за падения спроса на фоне увеличения числа заболеваний коронавирусом в мае.

Стоимость производителя косметики и парфюмерии Revlon Inc. выросла почти вдвое (на 91%) после появления сообщения в СМИ о потенциальном выкупе компании, подавшей ранее на этой неделе заявление о банкротстве.

Котировки акций World Wrestling Entertainment (SPB: WWE), организатора турниров по реслингу, упали на 3,6% после новости о временном отстранении главного исполнительного директора и председателя совета директоров компании Винса Макмэна на фоне ведущегося в его отношении внутреннего расследования.

Стоимость акций биотехнологической Seagen Inc., специализирующейся на борьбе с раком, подскочила на 12,7% на сообщении СМИ о заинтересованности фармацевтической Merck & Co. (SPB: MRK) в покупке компании, рыночная оценка которой составляет $28 млрд. Бумаги Merck подешевели на 0,4%.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустилось на 0,13% - до 29888,78 пункта. Всего за минувшую неделю индикатор упал примерно на 5%.

Лидерами роста среди компонентов индекса выступили бумаги American Express Co. (SPB: AXP) (+5%), Boeing Co. (SPB: BA) (+2,6%) и Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+2,1%).

В числе лидеров падения оказались бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) (-4,7%), Walmart Inc. (SPB: WMT) (-2%) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (-1,8%).

Standard & Poor''s 500 прибавил 0,22% - до 3674,84 пункта. Недельное снижение индекса составило около 6%.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 1,43% и составил 10798,35 пункта. За минувшие 5 торговых сессий индикатор потерял 5%.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю на негативной ноте.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК опустился на 0,12%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

Бумаги операторов казино в Макао сильно дешевеют на торгах в Гонконге после того, как власти Макао объявили о проведении массового тестирования на коронавирус из-за вспышки заболеваемости COVID-19. Акции Sands China Ltd. упали на 4%, Wynn Macau Ltd. - на 5% и SJM Holdings Ltd. - на 4,4%.

Капитализация китайской технологической компании NetEase Inc. обрушилась на 7,7% после того, как компания отложила запуск новой игры Diablo Immortal в Китае.

Народный банк КНР (НБК, Центробанк) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,7% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также была сохранена на отметке 4,45% годовых после снижения ее на 15 базисных пунктов месяцем ранее.

Большинство аналитиков ожидали сохранения размера LPR, сообщают Trading Economics и MarketWatch, поскольку на прошлой неделе НБК также принял решение оставить неизменной ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на уровне 2,85% годовых.

На сообщении о сохранении процентных ставок активно растут акции китайских девелоперов: China Resources Land Ltd. повышаются на 7,1%, China Overseas Land & Investment Ltd. - на 6,9%, Seazen Group Ltd. - на 12% и China Vanke Co. - на 5%. По словам аналитика CGS-CIMB Securities Рэймонда Ченга, сохранение LPR неизменной означает, что китайские покупатели смогут воспользоваться более дешевыми ипотечными кредитами, и это "должно спровоцировать рост спроса и продаж девелоперских компаний".

Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 МСК уменьшился на 1,3%.

В число лидеров снижения котировок входят акции нефтегазовой Inpex Corp. (-9,9%), и машиностроительных Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (-9,5%) и Kawasaki Heavy Industries Ltd. (-8%).

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 2,6%.

Рыночная стоимость автопроизводителя Hyundai Motor снизилась на 0,3%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. - на 2,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,6%.

В лидерах падения в Австралии находятся акции добывающих и энергетических компаний: Paladin Energy Ltd. (-10,8%), Champion Iron Ltd. (-10,5%), Beach Energy Ltd. (-9%) и Fortescue Metals Group Ltd. (-8,8%).

Котировки акций оператора торговых центров Vicinity Centres растут на 5,6% после того, как компания улучшила прогноз финпоказателей на год благодаря повышению розничных продаж в Австралии и улучшению соглашений аренды с магазинами.

Бумаги букмекерской PointsBet Holdings Ltd. подорожали на 16% на новости о покупке 13% акций компании инвестиционной Susquehanna International Group LLP.

Цены на нефть стабилизировались в понедельник после резкого падения в пятницу, обусловленного ростом опасений рынка, что быстрое ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) спровоцирует рецессию в экономике США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск в понедельник составляет $113,09 за баррель, что на $0,03 (0,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $6,69 (5,6%), до $113,12 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,42 за баррель, что на $0,14 (0,13%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на $8,03 (6,8%), до $109,56 за баррель.

По итогам недели Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 9,2%. До этого Brent показывала подъем по итогам четырех недель подряд, WTI - семи.

"Опасения в отношении перспектив спроса на нефть увеличиваются на фоне растущих страхов, что рост мировой экономики будет замедляться в ближайшие месяцы", - отмечает аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада. "Есть вероятность, что экономический спад окажется более тяжелым, чем ожидалось, и это беспокоит инвесторов больше всего", - приводил слова эксперта Market Watch.

Тем временем основатель сингапурской Vanda Insights Вандана Хари отмечает, что несмотря на опасения в отношении перспектив мировой экономики, проблема снижения предложения нефти на мировом рынке сохранится, пока продолжается российско-украинский конфликт. Это будет поддерживать нефтяной рынок, считает она.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила в выходные, что спрос на бензин в стране продолжит расти, и вероятность сохранения высоких цен остается.

Июньский прогноз Минэнерго США предполагает, что цены на бензин в стране в третьем квартале составят в среднем $4,27 за галлон. По словам Грэнхольм, этот прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения в результате мировых событий, например, если Европа прекратит закупки российской нефти.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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