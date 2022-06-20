Вероятна среднесрочная позитивная динамика цены акций девелоперов на рынке РФ - BCS Express

Вероятна позитивная динамика котировок акций девелоперов на российском фондовом рынке ("ГК ПИК", "Эталон", "Самолет") в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Ставка льготной ипотеки снижена с 9% до 7%. С одной стороны, это частично ожидаемое событие на фоне снижения ключевой ставки и замедления инфляции. С другой - это все равно безусловный позитив для акций девелоперов. Цены на недвижимость на первичном рынке теперь вряд ли будут снижаться. А спрос, скорее всего, восстановится, в том числе и инвестиционный, по мере завершения массы банковских вкладов, открытых по высоким ставкам, - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии. - Срок программы по-прежнему предполагает завершение в конце 2022 года, однако мы не исключаем, что в каком-то виде она может быть вновь продлена. Многое будет зависеть от того, какой будет ситуация в строительном секторе в IV квартале. В акциях девелоперов можно предположить позитивную динамику в среднесрочной перспективе. Положительный взгляд по бумагам "ГК ПИК", "Эталона", "Самолета". В пятницу они уже выглядели сильно "лучше рынка" (отраслевой индекс вырос на 2,9%), в понедельник подъем может продолжиться".

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