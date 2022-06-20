Возможно снижение цены нефти до $106/барр. в ближайшее время - BCS Express

Возможно снижение котировок нефти марки Brent до уровня $106 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии аналитиков BCS Express.

"Цены на нефть в конце прошлой недели упали на 6% (до 4-недельных минимумов). Распродажи спровоцировала угроза рецессии и сопутствующего охлаждения спроса на топливо. Фьючерсы на нефть марки Brent опустились в район $112 за баррель, выйдя из торгового диапазона $115-124. Такая техническая картина дает повод рассматривать возможность более глубокого снижения - в район $106 за баррель. При этом текущий дефицит на нефтяном рынке сохраняется, что не позволяет с уверенностью говорить о полноценном развороте большого растущего тренда", - указывают эксперты инвестиционной компании.

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