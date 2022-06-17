Рубль слегка повысился к доллару и евро по итогам пятничных торгов, сумел отыграть потери первой половины дня

Москва. 17 июня. Доллар США и евро немного подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы. Рубль подрос к бивалютной корзине, несмотря на обвальное падение цен на нефть.

Курс доллара США составил 56,41 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 58,86 руб./EUR1, подешевев на 14,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,6 копейки - до 57,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил пятницу небольшим повышением к доллару и евро, несмотря на обвальное падение цен на нефть. Поддержку ему оказали заявления представителей российских властей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). В частности, президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании форума, подчеркнул, что Россия не допустит раскручивания инфляционной спирали, цель по этому показателю в 4% сохраняется.

"Мы не будем повторять печальный опыт западных коллег, которые раскручивали инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы", - сказал Путин. "Наша цель - уверенное развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени на граждан и бизнес, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в 4%... 4% - такая цель остается", - подчеркнул президент.

Между тем, Минэкономразвития и ЦБ РФ кардинально разошлись в оценках рисков дефляции в России. "У нас пока о риске дефляции речи не идет. Пока у нас рост цен год к году 16,7% и пространство для того, чтобы калибровать денежно-кредитную политику через стандартные меры, а именно через механизм ключевой ставки, пока оно остается достаточно значительным", - сказал зампред Банка России Алексей Заботкин на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2022.

Минэкономразвития категорически не согласно с текущей оценкой, завил глава ведомства Максим Решетников. " У нас пятую неделю подряд идет дефляция, коллеги, и не надо мерить инфляцию год к году. Давайте возьмем месячные данные, майскую инфляцию, пересчитанную в годовые темпы - 1,6% уровень инфляции", - сказал министр, напомнив, что, по последним недельным данным, в России опять наблюдалась дефляция.

Минэкономразвития РФ в конце июня уточнит макропрогноз на 2022 год, в том числе значительно понизит текущий прогноз по инфляции (с 17,5%) и пересмотрит прогноз в сторону меньшего снижения экономики, не исключая, что падение составит 5-6% (текущий прогноз - 7,8%), также заявил Решетников.

Сбербанк (MOEX: SBER) прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанком, ожидает ее на уровне около 7% до конца текущего года, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в эфире канала "Россия 24" в рамках ПМЭФ-2022. "Есть факторы, которые позволяют говорить о дальнейшем снижении ставки, в частности, дефляция четыре недели подряд. Я думаю, что Центральный банк будет двигаться дальше в части снижения ставки", - сказал Греф. "Наш прогноз, что до конца этого года ставка может достичь примерно 7%, что вполне будет соответствовать балансу в экономике", - уточнил он.

Курс рубля к доллару в июле продолжит укрепляться, к концу года после решения проблем с импортом вернется в диапазон 70-75 руб./$1, ожидает Греф. Глава Сбербанка отметил, что сегодня курс рубля абсолютно рыночный, так как ЦБ РФ не имеет возможности после блокировки резервов как-то вмешиваться в курсообразование.

Инвесторы, которые получат выплаты по суверенным евробондам РФ в рублях и конвертируют их в валюту, смогут вывести средства из России без ограничений, заявил глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ-2022. "Мы сейчас подготовили предложения, они представлены в правительство, чтобы рассчитаться по нашим внешним обязательствам в рублях и дать возможность инвесторам прийти и конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту по курсу на момент исполнения обязательств. То есть в конце текущего месяца, в конце июня, у нас будет очередной платеж по купону. Мы это сделаем, в рублях. Инвестор может сразу получить, может подумать и прийти через какое-то время", - сказал он. Далее инвестор сможет конвертировать эти рубли в ту валюту, в которую пожелает, и "спокойно вывести из страны", "никаких ограничений нет", подчеркнул министр.

Ситуация, складывающаяся в российской экономике, чревата новым рецидивом "голландской болезни", также полагает Силуанов. Симптомы "голландской болезни" - замедление или прекращение роста в обрабатывающей промышленности, спровоцированное укреплением национальной валюты на фоне высоких доходов от экспорта сырья и увеличения импорта. Лекарством от этой болезни, отметил Силуанов, является бюджетное правило: "Все говорили, что нужно ее лечить, вот для чего бюджетное правило - чтобы мы были здоровы. Я и Минфин за здоровье всегда выступаем".

"Укрепление курса рубля, которое сегодня происходит, связано с чем? С падением импорта, то есть часть валюты просто не уходит, импорт упал порядка $50 млрд, но если бы у нас работало в этом году бюджетное правило, то мы бы часть валютных доходов в размере порядка $80 млрд стерилизовали. Сейчас этого не происходит, и поэтому если бы просто упал импорт, то порядка $50 млрд было давление на укрепление курса рубля, а в связи с тем, что правило не работает, объем давления на рынок $130 млрд", - сказал также Силуанов.

Объем параллельного импорта в РФ с начала действия механизма 6 мая составил около $2 млрд, в основном ввозились запчасти для автомобилей, потребительские товары, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума.

"Чуть больше месяца действует правило утвержденное, и за этот период времени по информации от таможни прошло порядка $2 млрд импортной продукции примерно по 130 позициям, которые ввезены были на территорию нашей страны", - сказал он, отвечая на вопрос о масштабе параллельного импорта в страну. "В основном запасные части для автомобилей, потребительская продукция, которая поступает в магазины, и, в том числе, критический импорт - это те компоненты, запчасти, материалы, которые наши зарубежные коллеги отказались поставлять напрямую", - уточнил министр.

Банки РФ смогут вводить комиссии по валютным вкладам, открытым до вступления в силу поправок в закон, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом законопроекта. По его словам, Минэкономразвития подготовило поправки в Гражданский кодекс и закон о банках и банковской деятельности и отправило их в Минюст на правовую и антикоррупционную экспертизы. ЦБ и Минфин согласовали поправки.

Поправки разрешают банкам взимать комиссии по вкладам юридических лиц, если это предусмотрено договором. Размер вознаграждения может превышать размер процентов на сумму вклада, выплачиваемых банком по договору. При этом поправки будут распространяться на правоотношения, возникшие из договоров банковского вклада, заключенных до вступления в силу закона.

Из-за изоляции валютного рынка - на фоне отсутствия нерезидентов - у банков при наличии валютных пассивов и активов создаются дополнительные риски, так как они лишены возможности хеджировать свою валютную позицию. Для ускорения девалютизации активов и пассивов экономики ЦБ предложил разрешить банкам устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц.

Цены на нефть начали резко падать после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о твердом намерении добиться снижения инфляции в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу составляет $114,19 за баррель, что на 4,69% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $111,05 за баррель, что на 5,56% ниже итогового значения предыдущей сессии.

ФРС считает одной из главных задач замедление инфляции в США, достигшей максимума за 40 лет, заявил Пауэлл на мероприятии Центробанка в Вашингтоне. "Я и мои коллеги четко нацелены на возврат инфляции к нашему целевому показателю в 2%", - сказал он.

В среду ФРС повысила ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, что стало самым сильным подъемом с 1994 года. В ходе пресс-конференции по итогам заседания Пауэлл не исключил возможность аналогичного повышения и в июле.

Руководители Федрезерва в среднем прогнозируют, что уровень ставки вырастет до 3,4% к декабрю этого года и достигнет 3,8% к концу следующего года.

Инфляция в США в мае составила рекордные за 40 лет 8,6%. Для снижения этого показателя в четыре раза, до целевых 2%, могут потребоваться еще несколько резких повышений ставки.

Участники нефтяного рынка тем временем опасаются, что столь решительные меры Федрезерва, а также других ЦБ мира могут замедлить рост мировой экономики, или даже вызвать глобальную рецессию.

Россия, несмотря на санкции, смогла стабилизировать добычу нефти за счет перенастройки процессов производства и работы с новыми партнерами, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ-2022.

"Сегодня можно смело сказать, что к концу этого года то падение (с началом пандемии - ИФ), которое было, будет восстановлено. К этому мы планомерно идем, в том числе в рамках обязательств по ОПЕК+", - сообщил Новак.

Он отметил, что ситуация усложняется "тектоническими изменениями" глобальных рынков во многом из-за политических решений и санкций против энергоресурсов из РФ и других стран.

Тем не менее, по словам Новака, России удалось преодолеть эти барьеры за счет работы с новыми партнерами. Вице-премьер допускает, что уже в июле РФ выйдет на уровень добычи февраля - 10,2 млн т барр./сутки.

Россия за пять месяцев 2022 года увеличила экспорт нефти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также сообщил Новак. "Экспорт нефти за пять месяцев вырос на 12%, и в текущий момент экспорт выше. Это связано со снижением нефтепереработки, переконфигурацией наших НПЗ", - сказал он. Новак отметил, что рост показателя свидетельствует тому, что российская нефть и нефтепродукты остаются востребованными в мире. "Да, сейчас на них дисконт, но со временем он будет уменьшаться", - добавил вице-премьер.

По мнению Новака, инициатива США по установлению предельной цены на российскую нефть вызывает сомнения в возможности реализации. "Если честно, я не очень понимаю, как это можно сделать. Это рыночный продукт, поэтому непонятно, о чем речь", - сказал он журналистам. "Если пошлину введут, то потребитель заплатит, они снимут эти деньги с покупателей", - добавил Новак.

Половина российской экспортной нефти в настоящее время уже идет на восток, хотя еще в начале года 3/4 отправлялось в Европу, сообщил глава "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) Александр Дюков на сессии "Глобальные вызовы энергобаланса 2022" в рамках ПМЭФ-2022.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, по итогам дня российская валюта продолжила плавно укрепляться, при этом в преддверье выходных объемы торгов валютой были небольшие. "Вероятно, инвесторы также сосредоточили внимание на комментариях высокопоставленных государственных представителей, бизнесменов, экспертов и других на проходящем в Санкт Петербурге международном экономическом форуме в поисках сигналов будущих движений курса. Так, глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал, что курс доллара будет находиться в диапазоне 70-75 рублей уже к концу года. О проблемах с перекупленностью рубля также заявили первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр экономического развития Максим Решетников", - отмечает Наумова.

"На текущей неделе торги проходили без особых изменений, с легким укреплением рубля. Отметим, что локально замечалась активизация импортеров, которая, по нашим оценкам, сдерживала рубль от более сильного укрепления. На следующей неделе ключевым драйвером снижения пары "доллар-рубль" может выступить расширение навеса предложения долларов на валютном рынке за счет приближающейся конвертации валютной выручки экспортерами перед налоговыми выплатами. На фоне этого курс может опуститься под отметку 55 руб./$1", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 15,9 копейки, до 56,7101 руб./$1, и увеличил курс евро на 37,31 копейки, до 59,3299 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 16,43 копейки по отношению к четвергу и составил 56,6685 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 23,76 копейки и составил 56,5892 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 544,369 млн, из которых $1 млрд 245,338 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 299,031 - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 40,03 копейки, до 59,413 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 36,38 копейки, до 59,3067 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 273,722 млн, из которых EUR397,598 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR876,124 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 22 базисных пункта (б.п.) - до 9,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 12 б.п. - до 9,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 12 б.п. - до 9,96% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 11 б.п. - до 9,94% и 10,07% годовых соответственно