Рынок акций РФ на неделе вырос, несмотря на откат мировых площадок из-за ужесточения монетарной политики ФРС

Рынок акций РФ на уходящей короткой торговой неделе вырос, несмотря на откат мировых площадок из-за ужесточения монетарной политики Федрезерва, ЦБ Англии и Швейцарии, поддержку "быкам" оказали новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-22). Индекс Мосбиржи превысил 2350 пунктов, индекс РТС - 1315 пунктов.

По итогам торгов с 14 по 17 июня индекс Мосбиржи вырос на 3% и составил 2353,98 пункта, индекс РТС прибавил 3,7% и достиг 1315,43 пункта на фоне снижения доллара до 56,35 руб./$1 (-0,45 рубля), при этом цена августовской нефти Brent упала до $114,55 за баррель (-6,1%).

Рынок акций РФ начал торговую неделю 14 июня с умеренного роста индексов за счет подорожавших бумаг "Газпрома" (+2,8%) благодаря росту мировых цен на газ и спросу в ожидании высокой дивидендной доходности бумаг концерна; динамика основных blue chips оказалась смешанной на фоне разнополярных внешних сигналов. Во "втором эшелоне" раллировали акции "Юнипро" (+21,7%) на ожиданиях продажи компании энергохолдингом Fortum. Индекс МосБиржи поднялся к 2290 пунктам, индекс РТС превысил 1270 пунктов.

Система передачи финансовых сообщений SWIFT с 14 июня перестала оказывать услуги Сбербанку, Россельхозбанку (РСХБ) и Московскому кредитному банку (МКБ). Такое решение было принято в рамках шестого пакета антироссийских санкций ЕС. Ранее сообщалось, что от SWIFT с 12 марта были отключены ВТБ, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Россия", Новикомбанк, а также госкорпорация "ВЭБ.РФ".

Нефть Brent превысила $124 за баррель. ОПЕК в ежемесячном отчете сообщил, что спрос на нефть в 2022 году увеличится к прошлому году на 3,36 млн баррелей в сутки - до 100,29 млн б/с. Эксперты сохранили общую оценку потребления нефти и в 2021, и в 2022 годах.

Ограничению предложения способствует в том числе падение добычи нефти в Ливии на фоне политической нестабильности в период, когда производители ОПЕК+ также сталкиваются с проблемами в достижении поставленных целей по добыче.

В среду рынок акций РФ вырос на фоне коррекционного отскока внешних фондовых площадок в ожидании решения Федрезерва США по монетарной политике; индекс Мосбиржи поднялся в район 2320 пунктов во главе с расписками Ozon (+6,3%), бумагами "НОВАТЭКа" (+6%) и "ЛУКОЙЛа" (+5,7%).

Цены на нефть Brent просели в район $120 за баррель на фоне обращения президента США Джо Байдена к американским нефтеперерабатывающим компаниям с просьбой увеличить производство бензина и дизельного топлива, чтобы сбить высокие цены на них.

Власти Ирана считают, что переговоры о возрождении ядерной сделки 2015 года могут завершиться успехом, написала газета The Times of Israel. Заключение соглашения может привести к ослаблению санкций и увеличению поставок иранской нефти на мировой рынок.

В четверг рынок акций РФ продолжил подъем на фоне оптимистичных заявлений, прозвучавших на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), несмотря на снижение внешних фондовых площадок после ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Индекс МосБиржи поднялся к 2370 пунктам во главе с расписками Ozon (+6,7%) и бумагами "Сургутнефтегаза" (+5,5%).

"Газпром" (+0,3%) и китайская CNPC подписали техническое соглашение по "дальневосточному" маршруту поставок российского газа в Китай, сообщил в четверг концерн. Также стало известно, что поставки "Газпрома" по трубопроводу "Северный поток-1" могут быть приостановлены из-за технических проблем - это вызвало очередной рост цен на природный газ в Европе.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил на ПМЭФ-2022 во время сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра", что Россия может увеличить производство СПГ минимум на 100 млн тонн в год (до 500 млн тонн) за счет своих технологий. По оценке Новака, цены на нефть к концу года могут превысить $150 за баррель. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил на ПМЭФ-22, что политика иностранных государств-покупателей энергоресурсов привела к тому, что деньги западной финансовой системы утратили контроль над потоками энергоресурсов, и теперь Россия будет определять новый контур мирового общественно-экономического устройства.

Акции "ФосАгро" (+6,3%) подскочили после заявлений CEO компании о возможной выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года после собрания акционеров в июне, что не исключает положительного решения о выплате дивидендов и по итогам 2021 года. Выросли акции "СПБ биржи" (+8,9%) на новостях о скором доступе биржи к бумагам гонконгского и китайского рынков. Подорожали акции "Энел Россия" (+6,2%) после заявления итальянской Enel о продаже своего пакета из 56,43% "Энел Россия" "ЛУКОЙЛу" и инвестфонду "Газпромбанк-Фрезия".

Федрезерв США повысил ставку сразу на 75 п.п. (до 1,5-1,75% годовых), что совпало с ожиданиями многих экспертов. При этом американский ЦБ намерен поднимать ставку быстрее, чем планировал ранее: медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять 3,4% против мартовского прогноза в 1,9%. Глава ФРС Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка может быть повышена на 50-75 б.п. При этом он отметил, что ее увеличение на 75 б.п. является довольно резким и подобные темпы повышения вряд ли станут обычными.

Также ФРС понизила прогноз роста ВВП США в 2022-2024 годах и повысила прогноз подъема потребительских цен в стране в 2022 году. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 1,7% в 2022 году против прогнозировавшихся в марте 2,8%. Прогнозы роста ВВП страны на 2023 и 2024 годы ухудшены до 1,7% и 1,9% с 2,2% и 2% соответственно. Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2022 году пересмотрены до 5,2% с 4,3%.

Примеру Федрезерва по повышению ставки последовали в четверг Банк Швейцарии и Банк Англии, хотя темпы повышения ставок были более сдержанными.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вниз вслед за нефтью (Brent упала ниже $115 за баррель), инвесторы оценивали новости с ПМЭФ-22, где состоялось выступление президента РФ Владимира Путина. Внешние фондовые площадки в пятницу немного подросли после обвала из-за ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

Президент РФ Владимир Путин предложил еще раз снизить ставку по программе льготной ипотеки - с 9% до 7%, она будет действовать до конца года, заявил он в ходе выступления на ПМЭФ. Остальные условия, включая лимиты кредита, остаются прежними. Эти предложения оказали поддержку котировкам акций российских девелоперов: выросли бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,4%), "Группы ЛСР" (+1,4%), ГК "Самолет" (+0,7%).

Также Путин заявил, что потери европейской экономики от введенных против России санкций могут превысить $400 млрд. Между тем "безумные санкции" Запада против РФ не достигли своего результата, считает Путин.

Кроме того, по словам Путина, Россия способна значительно увеличить экспорт зерна и удобрений, при этом приоритетом будут пользоваться страны с рисками роста числа голодающих.

Президент РФ также заявил, что все задачи спецоперации на Украине будут решены безусловно.

По оценке вице-премьера РФ Александра Новака, пик трудностей для нефтяных компаний РФ прошел, страна в ближайшее время выйдет на добычу нефти 10,2 млн б/с. Россия, несмотря на санкции, смогла стабилизировать добычу нефти за счет перенастройки процессов производства и работы с новыми партнерами, сообщил он в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, растущий спрос на нефть потребует дополнительных объемов сырья из разных стран-производителей, но все ресурсы будут востребованы. Снятие санкций с Венесуэлы и Ирана может добавить на рынок 2-2,5 млн б/с нефти, сказал он телеканалу "Россия-24". В ближайшие годы спрос увеличится еще примерно на 5%, на 5 млн б/с., и свободных мощностей нет в таком объеме на мировом рынке. Поэтому очень важно сохранить инвестиционную привлекательность всей нефтяной отрасли в России, в других странах, считает Новак.

В период с 14 по 17 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции "Акрона" (+15%), "Юнипро" (+11%), "НОВАТЭКа" (+10%); хуже рынка оказались бумаги "Распадской" (-6%), "префы" "Транснефти" (-6%), акции En+ (-4%).

Динамику рынка акций РФ в третьей декаде июня будут определять геополитические новости вокруг конфликта РФ-Украина, санкционные действия Запада и выходящая статистика. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2300-2450 пунктов, для индекса РТС - 1250-1350 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".