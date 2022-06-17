Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вслед за нефтью, неделю закрыл в "плюсе"

Москва. 17 июня. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вслед за подешевевшей нефтью, также игроки фиксировали прибыль после недельного роста и оценивали выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). Внешние фондовые площадки немного подросли после обвала из-за ужесточения монетарной политики Федрезервом США.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2353,98 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1315,43 пункта (-0,1%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 4,6%.

Доллар просел до 56,35 рубля (-0,15 рубля).

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 3%, индекс РТС прибавил 3,7%, доллар подешевел на 0,45 рубля.

Подешевели в пятницу расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,5%), OZON (MOEX: OZON) (-3,2%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Московской биржи" (-1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+4,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,9% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Президент РФ Владимир Путин предложил еще раз снизить ставку по программе льготной ипотеки - с 9% до 7%, она будет действовать до конца года, заявил он в ходе выступления на ПМЭФ. Остальные условия, включая лимиты кредита, остаются прежними. Эти предложения оказали поддержку котировкам акций российских девелоперов: выросли бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,4%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,4%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+0,7%).

Также Путин заявил, что потери европейской экономики от введенных против России санкций могут превысить $400 млрд. Между тем "безумные санкции" Запада против РФ не достигли своего результата, считает Путин.

Кроме того, по его словам, Россия способна значительно увеличить экспорт зерна и удобрений, при этом приоритетом будут пользоваться страны с рисками роста числа голодающих.

Президент РФ также заявил, что все задачи спецоперации на Украине будут решены безусловно.

Путин предложил навсегда отказаться от большинства плановых проверок всех компаний, деятельность которых не связана с опасностью причинения вреда.

Режим западных санкций против России может продлиться более 10 лет, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу. "Нам придется с этим жить", - отметил вице-премьер.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, в пятницу рынок акций РФ просел в рамках коррекции из-за фиксации прибыли инвесторами по выросшим за неделю позициям. Российский рынок на неделе, несмотря на сложный внешний фон, показал заметный рост в противовес зарубежным площадкам. Главными факторами поддержки на неделе стали завершение срока депозитов с рекордно высокими ставками, которые были открыты в марте; заявления регуляторов о необходимости поддержать фондовый рынок и частных инвесторов в текущей сложной ситуации; довольно оптимистичная риторика представителей бизнеса с "полей" ПМЭФ.

На следующей неделе ожидается сдержанно позитивная динамика российского фондового рынка: многие частные инвесторы, с большой вероятностью, захотят успеть зайти в наиболее интересные дивидендные истории до начала сезона отсечек. Внешние площадки по-прежнему не оказывают влияния на локальный рынок. Ориентир для индекса МосБиржи на конец следующей недели - диапазон 2400-2500 пунктов, полагает Кирсанова.

Портфельный управляющий компании "РСХБ Управление активами" Александр Власенко на следующей неделе ожидает ощутимого укрепления рубля из-за наступления налогового периода (компании-экспортеры будут конвертировать часть валютной выручки), что окажет давление на индекс Мосбиржи.

Позитив на рынке российских акций может сохраниться - пришло время, когда начинают истекать короткие и доходные депозиты, открытые в конце февраля и начале марта. Этот денежный поток может инициировать заметную волну роста в акциях, поскольку основные альтернативы - депозиты и облигации - уже сильно потеряли в доходности, а драгметаллы в условиях ужесточения глобальной денежно-кредитной политики могут еще довольно продолжительное время находиться в боковом тренде, полагает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, в пятницу на рынке акций прослеживались слабо негативные настроения, индекс МосБиржи вернулся к отметке 2350 пунктов. Ключевое давление на рынок оказывал нефтегазовый сектор на фоне корректирующихся цен на нефть, а также крепкого рубля. Также инвесторы продолжили продавать депозитарные расписки, просел и сектор телекоммуникаций, который ранее выглядел лучше остальных из-за объявленных дивидендов МТС за 2021 год (при текущих ценах доходность выплат составляет 12,3% годовых).

Акции "Энел Россия" (MOEX: ENRU) упали после объявления финансовых условий сделки по продаже активов, также просели бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) после решения финской Fortum продать до 21 июня свои российские активы. Особым ростом в пятницу отличились акции "Интер РАО" - компания является претендентом на покупку активов Fortum. После выступления президента России Путина на ПМЭФ и решения о снижении ставки по льготной ипотеке до 7% годовых выросли акции девелоперов. Покупки наблюдались и в финансовом секторе (Сбер (MOEX: SBER), ВТБ) после позитивных заявлений глав банков на форуме.

На следующей неделе индекс МосБиржи попробует закрепиться выше отметки 2400 пунктов, что откроет пространство для дальнейшего роста, полагает Жильников.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ в конце недели просел, заявления на ПМЭФ звучали уже не столь программными и конкретными, что слабо повлияло на акции. В числе аутсайдеров дня присутствовали бумаги, которые накануне показали существенный рост. Это говорит о том, что отечественный инвестор пока не готов отыгрывать долгосрочные идеи, поэтому предпочитает фиксировать малейшую прибыль от роста на коротких отрезках.

Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2022 о высоком интересе Европы к долгосрочным контрактам на поставки газа компании. Глава "Газпром нефти" сообщил, что уже около половины российской нефти направляется в Азию. Ранее три четверти российских поставок приходилось на Европу. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк в ближайшее время решит все свои проблемы и продолжит работать в обычном режиме. Кроме того, Сбербанк включился в работу по созданию альтернативной системы SWIFT.

Нефть в пятницу развернулась вниз. Проблемы рынка никуда не делись, даже после повышения ставок ФРС и других ведущих центральных банков. Ливийское производство упало до 100 тыс. б/с, поставки из РФ также сократились. ОПЕК+ выполняла условия сделки более чем на 250% в мае. То есть на рынке присутствует реальный дефицит поставок, отмечает Кочетков.

Инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин полагает, что снижение рынка может быть связано с "фактором пятницы" и решением части инвесторов зафиксировать прибыль после волны роста. Также отмечается нисходящая волна в сырьевых котировках, в частности нефти, что может быть связано с общерыночным уходом от риска после заседания ФРС, резко повысившей уровень процентных ставок, укреплением доллара к остальным валютам (индекс DXY прибавил более 1%), а также с сообщениями о проведении массовых тестирований на коронавирус в столице КНР.

Тем не менее, взгляд на краткосрочные перспективы российского рынка остается умеренно позитивным. Несмотря на слабость внешнего фона, отечественные акции сохраняют в ближайшее время потенциал роста в свете высокого уровня цен на энергоносители, а также перетока средств на фондовый рынок с депозитов, которые открывались в начале весны и у которых истекает срок действия. Вместе с тем, сдерживать покупки могут такие факторы, как начало сезона отпусков и крепкий рубль - на будущей неделе предстоит пик налогового периода.

В начале следующей недели инвесторы продолжат держать в фокусе внимания сигналы регуляторов, геополитику, корпоративные новости, ключевую экономическую статистику. В понедельник Народный Банк Китая примет решение по базовой кредитной ставке. Индекс МосБиржи 20 июня будет формироваться в пределах 2280-2400 пунктов, полагает Бахтин.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 снизился на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), в Европе к вечеру настроения ухудшились (индекс DAX подрос на 0,7%, CAC 40 и FTSE просели на 0,1-0,7%), в США также нет единой динамики (S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,1-1%, Dow просел на 0,2%).

Банк Японии по итогам двухдневного заседания оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП). Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность 10-летних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского ЦБ, распространенном по итогам заседания.

Промпроизводство в США в мае выросло на 0,2%, тогда как ожидался рост на 0,4%.

На нефтяном рынке цены в пятницу снизились, неделя завершается в "минусе" впервые с апреля на опасениях замедления темпов глобального экономического роста и, соответственно, спроса на нефть из-за ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК упала до $114,55 за баррель (-4,4% и +1,1% в четверг), июльская цена WTI - до $111,56 за баррель (-5,1% и +2% накануне).

По оценке вице-премьера РФ Александра Новака, пик трудностей для нефтяных компаний РФ прошел, страна в ближайшее время выйдет на добычу нефти 10,2 млн б/с. Россия, несмотря на санкции, смогла стабилизировать добычу нефти за счет перенастройки процессов производства и работы с новыми партнерами, сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, растущий спрос на нефть потребует дополнительных объемов сырья из разных стран-производителей, но все ресурсы будут востребованы. Снятие санкций с Венесуэлы и Ирана может добавить на рынок 2-2,5 млн б/с нефти, сказал он телеканалу "Россия 24". В ближайшие годы спрос увеличится еще примерно на 5%, на 5 млн б/с., и свободных мощностей нет в таком объеме на мировом рынке. Поэтому очень важно сохранить инвестиционную привлекательность всей нефтяной отрасли в России, в других странах, считает Новак.

Кроме того, по оценке Новака, высокие цены на газ в мире сохранятся в течение нескольких лет, в этом году не исключены проблемы в Европе с точки зрения прохождения осенне-зимнего периода, им надо закачать в ПХГ 45-50 млрд кубометров газа.

Поддержку рынку нефти накануне оказала информация о введении Вашингтоном новых экономических санкций в отношении Ирана, отмечает Market Watch. Минфин США сообщил о введении санкций в отношении иранских производителей нефтехимической продукции, а также ряда компаний в Китае и ОАЭ, участвующих в продаже иранских нефтепродуктов за рубеж.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги "Энел Россия" (-11,3%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-5,4%), бумаги "Юнипро" (-4,8%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-2,7%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,1%).

Итальянская Enel продаст 56,43% в ПАО "Энел Россия" "ЛУКОЙЛу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия", сообщила накануне вечером итальянская компания.

Из сообщения Enel, размещенного на сайте Итальянской фондовой биржи, следует, что компания заключила два отдельных соглашения с покупателями на общую сумму $135 млн. Закрытие сделки ожидается в III квартале и зависит от ряда условий, в частности, решения правкомиссии РФ по иностранным инвестициям и ФАС России, говорится в сообщении.

Акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%) были исключены "Мосбиржей" из базы расчета индексов МосБиржи и РТС. Акции ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-0,3%) войдут в состав баз расчета индекса акций широкого рынка и индекса финансов.

Лидерами роста выступили акции Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+13%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+7,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+6,6%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+5,7% и +6,5% "префы"), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+3,8%), бумаги ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3,6%).

Акционеры ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+0,2%) на годовом собрании 16 июня приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года из-за чистого убытка по РСБУ в размере 14,2 млрд рублей, что на 26,8% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 21,84 млрд рублей (из них 4,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,14 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,11 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").