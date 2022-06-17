Цены евробондов РФ за неделю умеренно подросли, отыгрывая позитивные сообщения с ПМЭФ

Москва. 17 июня. Котировки российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю, отыгрывая позитивные сообщения с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в том числе о готовности Минфина России обслуживать суверенный госдолг, несмотря на все ограничительные меры со стороны США и Европы.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), как и большинство евробондов развитых стран, упали в цене на фоне ожиданий инвесторами дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 июня находилась под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, давление на отечественные бумаги оказывали негативные настроения, сформировавшиеся на глобальных долговых рынках в ожидании очередного ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США, а с другой стороны - поддержку рынку оказывали растущие цены на нефть и газ, а также укрепляющийся рубль.

Доходность гособлигаций ведущих мировых экономик увеличилась во вторник в ожидании итогов июньского заседания Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних госбондов США в ходе торгов поднималась до 3,385% с 3,36% годовых накануне. Аналогичный показатель для 10-летних государственных облигаций Австралии превысил 4% годовых, обновив максимум с апреля 2014 года. Процентные ставки британских казначейских облигаций со сроком погашения через 10 лет находились в районе 2,5% годовых, что также было самым высоким значением с 2014 года.

Заседание ФРС проходило спустя всего несколько дней после публикации министерством труда США статданных, показавших ускорение роста потребительских цен в Соединенных Штатах в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федрезерв к более агрессивному подъему базовой процентной ставки, и не исключают возможности ее повышения сразу на 75 базисных пунктов уже на июньском заседании. В последний раз американский ЦБ повышал ставку на такую величину в 1994 году.

Заметное падение цен как US Treasuries, так и гособлигаций большинства европейских стран вынудило Европейский ЦБ провести в среду внеплановое заседание, чтобы успокоить инвесторов. Таким образом, мировые долговые рынки "поверили" заявлениям европейского регулятора и в середине недели сформировался уже позитивный ценовой отскок. Кроме того, 15 июня наметился рост котировок и американских гособлигаций в ожидании объявления итогов июньского заседания Федрезерва.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет придерживаться гибкого подхода к реинвестированию поступлений от погашения ценных бумаг в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), чтобы сохранить функционирование механизма трансмиссии денежно-кредитной политики, являющегося ключевым условием для обеспечения ценовой стабильности в еврозоне, говорилось в сообщении, распространенном ЕЦБ по итогам прошедшего внепланового заседания. Кроме того, ЕЦБ намерен ускорить создание нового инструмента для ограничения фрагментации в регионе. Такой инструмент должен помочь ЕЦБ добиться сокращения расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны.

Доходности гособлигаций стран юга Европы резко выросли в последние дни на фоне опасений, что эти государства могут столкнуться с трудностями при обслуживании долга в связи с планируемым подъемом ставок европейским ЦБ. Доходность десятилетних итальянских гособлигаций во вторник выросла до 4,2% годовых, тогда как в начале прошлого года она составляла чуть более 1% годовых. Спред между доходностями госбумаг Италии и Германии увеличился до 2,4 процентного пункта, что в два раза выше, чем годом ранее.

Практически все российские активы, включая рубль, акции, рублевые и валютные облигации, продемонстрировали в четверг умеренный рост, несмотря на обвал на мировых рынках капитала (фондовые индексы США упали в начале торгов 16 июня в среднем на 3%, европейские фондовые площадки теряли к вечеру четверга от 1% до 3,5%). Такое более стабильное поведение российских активов аналитики объясняют, с одной стороны, снижением зависимости отечественных бумаг от динамики глобальных рынков в силу введенных ограничений на движение капиталов, а с другой стороны - позитивными новостями, поступавшими с открывшегося накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Минфин предложит держателям суверенных еврооблигаций РФ выплаты в рублях с конвертацией на дату платежа через банки, которые могут работать с валютой, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Мы предпринимаем все усилия, чтобы наши инвесторы получили соответствующие выплаты. Введены ограничения на инфраструктуру, НРД, мы и с этим справимся. Логика такая: мы будем в этих условиях предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независимо от времени. Мы перечислим купон на рублевый счет, на момент прихода инвестора эти деньги будут конвертироваться по курсу, по которому перечисление произошло", - сообщил журналистам Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

"Мы можем сделать так, чтобы лошадь пришла на водопой, но не можем заставить лошадь пить. (...) Но сделать так, чтобы доступ к воде был - мы это сделаем", - сказал министр. По словам Силуанова, новый механизм выплат будет касаться евробондов РФ, номинированных и в долларах США, и в евро.

Ранее Силуанов говорил, что РФ после того, как американский Минфин отказался продлевать лицензию, разрешавшую транзакции по обслуживанию российского внешнего госдолга, планирует рассчитываться по внешнему долгу в рублях, однако сейчас обсуждается вариант, при котором у инвесторов будет возможность конвертировать эти рубли в другие валюты. В качестве иллюстрации он приводил схему, по которой иностранные потребители оплачивают поставки российского газа в валюте контракта через специально открытые счета, затем валюта продается на "Мосбирже" и на счета "Газпрома" (MOEX: GAZP) поступают рубли. "Как это происходит, только в обратном случае, при расчете за газ в рублях, то есть они нам поставляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли, и таким образом, происходят расчеты", - пояснял министр.

ФРС США повысила в среду ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, что совпало с ожиданиями экспертов. Американский ЦБ намерен поднимать ставку быстрее, чем планировал ранее: медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять 3,4% годовых против мартовского прогноза в 1,9% годовых. Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил по итогам заседания, что в июле ставка может быть повышена на 50-75 базисных пунктов. При этом он отметил, что ее увеличение на 75 пунктов является довольно резким, и подобные темпы повышения вряд ли станут обычными. "Мы твердо привержены снижению инфляции в США и действуем в срочном порядке, чтобы добиться этого. У нас есть необходимые инструменты и решимость для восстановления ценовой стабильности", - сказал Пауэлл.

Банк Англии по итогам июньского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 1,25% с 1% годовых, как и ожидало большинство аналитиков и экономистов. Таким образом, ставка была поднята по итогам пятого заседания подряд, чего не наблюдалось ни разу за более чем 300-летнюю историю британского регулятора, и достигла максимума с начала 2009 года. Банк Англии принял решение ужесточить денежно-кредитную политику на фоне устойчиво высокой инфляции. Потребительские цены в Великобритании в апреле 2022 года подскочили на 9% в годовом выражении, показали официальные статистические данные, опубликованные в прошлом месяце. Рост цен стал рекордным более чем за 40 лет.

Теперь руководство Банка Англии полагает, что инфляция в стране может превысить 11% в октябре, а объем ВВП во втором квартале сократится на 0,3%, хотя ранее ожидался рост на 0,1%. Банк Англии допустил, что высокая инфляция может спровоцировать более активное повышение ставки в дальнейшем. "Комитет будет особенно внимательно следить за признаками более устойчивого инфляционного давления и в случае необходимости может принять более решительные меры в ответ на это", - указано в документе.

В последний день недели позитивная динамика отечественных евробондов сохранилась благодаря новым заявлениям Силуанова. Инвесторы, которые получат выплаты по суверенным евробондам РФ в рублях и конвертируют их в валюту, смогут вывести ее из России без ограничений, пообещал глава российского Минфина.

"Мы сейчас подготовили предложения, они представлены в правительство, чтобы рассчитаться по нашим внешним обязательствам в рублях и дать возможность инвесторам прийти и конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту по курсу на момент исполнения обязательств. То есть, в конце текущего месяца, в конце июня у нас будет очередной платеж по купону. Мы это сделаем, в рублях. Инвестор может сразу получить, может подумать и прийти через какое-то время", - сказал Силуанов в кулуарах ПМЭФ-2022. Далее инвестор сможет конвертировать эти рубли в ту валюту, в которую пожелает, и "спокойно вывести из страны". "Никаких ограничений нет", - подчеркнул министр.

На вопрос о том, не станет ли эта схема предметом судебных разбирательств, Силуанов ответил, что "желающие объявить, что Россия не выполняет условия проспекта эмиссии, конечно, найдутся", и выразил надежду, что суд примет во внимание все обстоятельства.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 6,6%, до 25,26% от номинала (их доходность снизилась на 145 базисных пунктов - до 23,82% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 3,1%, до 25,74% от номинала (их доходность снизилась на 62 базисных пункта - до 22,76% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 71 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 0,6% - до 18,71% от номинала (его доходность снизилась на 14 базисных пунктов, до 28,23% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за пять дней на 1,5%, до 18,656% от номинала (их доходность снизилась на 36 базисных пунктов - до 62,27% годовых), с погашением в 2027 году - на 0,9%, подорожав до 19,43% от номинала (их доходность снизилась на 10 базисных пунктов - до 48,03% годовых), с погашением в 2029 году - на 39,6%, до 21,36% от номинала (их доходность снизилась на 910 базисных пунктов - до 36,2% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 2%, до 26,34% от номинала (его доходность выросла на 40 базисных пунктов - до 155,85% годовых).

И лишь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 1,1%, составив 25,42% от номинала (их доходность выросла на 705 базисных пунктов - до 172% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как геополитическими и санкционными факторами, так и общемировым настроем на глобальных долговых рынках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Ситуацию на рынке будут также определять сообщения относительно того, какую схему обслуживания своих долговых обязательств предложит участникам рынка Минфин РФ и какое будет отношение инвесторов к новой схеме расчетов без лицензии американских властей (согласно графику, Россия 23-24 июня должна перечислить очередные купонные платежи по долларовым евробондам). При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.